VELIKI SUKOB IVANA RAKITIĆA I LUISA ENRIQUEA? ‘Da treba, za njega bih se bacio s mosta’

Ivan Rakitić poručio je da će napustiti Barcelonu ako Luis Enrique sljedeće sezone bude na klupi, objavio je britanski tabloid The Sun nakon što je Španjolac izostavio Vatrenog s popisa igrača koji su konkurirali za prvenstveni ogled s Villerrealom.

Međutim, sudeći po posljednjim izjavama hrvatskog reprezentativca u razgovoru za France Football teško da bi se moglo zaključiti da Rakitić ima nešto protiv svog trenera. Upravo suprotno.

“Luis Enrique mi je jako puno pomogao. Vjerovao mi je do samog početka, baš kao i moji suigrači, što mi je pomoglo da budem smiren. Upravo je on i tražio od vodstva kluba da me dovedu. Da treba, za njega bih se bez oklijevanja bacio s mosta. S jednim pogledom ili osmijehom u stanju je nabildati igračima samopouzdanje koje potrebno za uspjeh”, rekao je Rakitić.



Njegovim dolaskom u redove aktualnih španjolskih prvaka pomoglo je Barceloni kako bi što bezbolnije prošla kroz promjene u veznom redu nastala odlaskom Xavija u katarski Al Sadd. Jednu sezonu dvojac je zajedno proveo u klubu, a Rakitić za njega ima samo riječi hvale.

“Puno toga mi je dao. Njemu mogu samo uputiti dvije riječi: ‘Hvala ti’. Jedino žalim što sam s njim igrao samo jednu sezonu”, rekao je Vatreni.

“Mnogo toga naučio sam od njega i na travnjaku i izvan njega, tijekom putovanja i u svlačionici. Tijekom te sezone koju smo proveli zajedno svaki trenutak sam iskoristio kako bih što više od njega naučio. Jedinstveno je to što je on dao klubu, suigračima i navijačima”, poručio je Rakitić.

Sve do utakmice s Real Madridom bio je, inače, nezamjenjiv u početnom sastavu Barcelone. Od tada još nije započeo niti jednu prvenstvenu utakmicu te je pao u drugi plan. Puno se spekuliralo koji su razlozi tomu. Svađa s Enriqueom, pregovori oko produženja ugovora, problemi s ozljedama i slično.

Dosta toga napisano je i o njegovom prelasku u Manchester City, ali je najizglednije da će produžiti vjernost Barceloni.