SPEKTAKL U POLUFINALU LIGE PRVAKA: Atleticova ‘nemoguća misija’ protiv Reala na oproštaju od legendarnog stadiona

Barcelona je u osmini finala protiv PSG-a pokazala kako su čuda moguća, međutim teško je vjerovati kako bi i Atletico Madrid mogao prirediti senzaciju i izboriti plasman u finale Lige prvaka nakon što je u prvom polufinalnom susretu izgubio od Real Madrida 0:3.

Atletico je na Santiago Bernabeu pao bez ‘ispaljenog metka’, a sada bi u uzvratu na svom terenu morao zabiti najmanje tri gola, a ne primiti niti jedan kako bi izborio produžetak ili pobijediti sa četiri razlike za direktan plasman u finale.

Samo jednom dobili 4:0

U posljednjih 40 godina “los colchonerosi” samo su jednom pobijedili ‘kraljevski klub’ sa 4-0 i to u veljači 2015. godine.

“Već smo ih jednom pobijedili sa četiri razlike, iako je tada igrao Cristiano Ronaldo. U nogometu je sve moguće, pitajte PSG. Mi ćemo se maksimalno boriti,” kazao je Koke.



Sutrašnji dvoboj bit će posljednja europska utakmica na Vicente Calderonu jer Atletico seli na novi 240 milijuna eura vrijedan stadion “Wanda Metropolitano”. Zbog toga će Atleticovi igrači biti dodatno motivirani.

Simeone: Borit ćemo se dok postoji nada

“Siguran sam kako će to biti dodatan motiv za našu momčad. Ostavit ćemo srce na terenu kako bi pobijedili,” kazao je Saul, dok je trener Diego Simeone dodao: “Borit ćemo se dok postoji nada. Mi smo Atletico i možemo do podviga.”

Madridski klubovi se četvrtu sezonu uzastopce susreću u Ligi prvaka, a čini se kako će Real i četvrti put biti bolji.

Real iz pobijedio u finalima 2014. i 2016.

Real je prošle godine, kao i 2014. bio bolji u finalu, a 2015. je slavio protiv Atletica u četvrtfinalu.

“Moramo nastaviti igrati svoju igru, kao i cijele sezone. U nogometu ništa nije sigurno, zbog toga moramo igrati maksimalno koncentrirani. Za nas je svaka utakmice finale,” poručio je Realov trener Zinedine Zidane.

Realu je ovo 28. polufinale Kupa/Lige prvaka, pri čemu sedmo u nizu, a do sada je 14. puta izborio finale. Atletico je stigao do šestog polufinala, a tri puta je stigao i do finala, no sva tri puta je poražen u završnom susretu.

“Uvijek je užitak igrati protiv Atletica. Mi ćemo igrati na pobjedu, a ključ prolaza je što ranije zabiti pogodak,” dodao je Sergio Ramos.

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić igrat će od prve minute za Real, dok će Mateo Kovačić priliku čekati na klupi.

Dvoboj između Atletica i Reala na rasporedu je u srijedu u 20.45 sati, a sudit će Turčin Cuneyt Cakir.