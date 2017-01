VATRENOG I DALJE PROGONI PROMAŠAJ PROTIV REALA: ‘Nemam objašnjenja, ali idući put ću zabiti’

Napadač hrvatske nogometne reprezentacije Duje Čop (26), koji je u prvoj polovici sezone zabio šest golova za Sporting iz Gijona, rekao je kako će i iduće sezone igrati za taj klub sa sjevera Španjolske ako zadrži prvoligaški status.

“Ostanemo li u prvoj ligi nastavit ću igrati za Sporting. No do toga je ostalo još puno vremena. Sada samo moramo misliti na skupljanje bodova kako bi smo ostali u ligi”, izjavio je Čop u razgovoru za dnevne novine El Comercio sa sjedištem u primorskom gradu Gijonu.

“Sviđa mi se grad, mojoj djevojci također. Jako smo zadovoljni, ovdje nam svi pomažu. No prije bilo kakvog razmišljanja o tome usredotočen sam da Sporting i iduće godine bude prvoligaš”.

Čop je u Gijon stigao ljetos iz talijanskog Cagliarija na jednogodišnju posudbu, a financijski slabostojeći Sporting ima pravo otkupa njegovog ugovora. Na polovici sezone crveno-bijeli se nalaze na 18. mjestu među 20 klubova, poziciji koja na ljeto vodi u drugu ligu.



Ne osjeća pritisak

“Moja odgovornost je igrati što bolje, ne osjećam pritisak. U momčadi smo svi jednaki, svi moramo raditi i međusobno si pomagati”.

Sporting je zabio 17 golova od čega je Čopovih šest.

“Nisam zadovoljan tim golovima jer su ekipi donijeli malo bodova. Protiv Athletica i Leganesa da, ali protiv ostalih ne jer nismo pobijedili. Da smo tada pobijedili bio bih puno sretniji, no moram nastaviti ovako i pomagati momčadi”.

Ove sezone je zabio Athletic Bilbau, Leganesu, Malagi, Real Sociedadu i Espanyolu. Prošle sezone je igrao na posudbi u Malagi i tada je sedam puta zatresao mrežu no i dalje mu ostaje neispunjeni san zabiti nekom od najvećih klubova Španjolske – Real Madridu, Barceloni, Sevilli i Atletico Madridu. Prošli mjesec je bio blizu protiv Real Madrida, no na Santiago Bernabeu je loptu s bijele točke poslao preko gola u porazu od 1-2.

“To je potpuno zaboravljeno. Bio je to trenutak. I gotov je. Nemam objašnjenja. Mogao bih tražiti izliku u udarcu, dresu, ne znam čemu… ali promašio sam i gotovo. Promašio sam i idući put ću zabiti.

Čekao svoj trenutak

Čop je ranije ove sezone zabio dva gola iz jedanaesterca i dva iz slobodnih udaraca te izvodi prekide iz kojih se može zabiti gol.

“Ne mogu doći u klub gdje su od ranije suigrači i sve izvoditi ja. U Hrvatskoj sam također zabijao, no također je postojala hijerarhija, te sam kao i ovdje morao čekati trenutak. Ako sada uspijevamo zabijati iz prekida to znači da radimo nešto dobro. Ne opterećujem se brojem golova. Mislim da lani u Malagi, u ovo vrijeme, nisam bio postigao niti jedan no možda sam igrao bolje nego sada. Golovi su, naravno, važni napadačima no isto tako je bitno raditi i druge stvari. Volim zabijati no nisam opsjednut time. Pobijedimo li, a ja niti ne vidim gol, sretan sam”.

Sporting je izgubio u posljednja dva prvenstvena kola, a eliminiran je u 16-ini finala kupa od Eibara. Trener Abelardo Fernandez je nakon toga razgovarao s predsjednikom kluba oko budućnosti te je potvrdio da ostaje na klupi.

“On najbolje poznaje ekipu. On ju je izgradio te je najbolja osoba za popraviti stvari”, rekao je Čop o 46-godišnjem treneru koji je prije dvije sezone uveo Sporting u prvu ligu.

“Imam jako dobar odnos s njim. Puno razgovaramo o tome što radim dobro a što loše. Puno mi pomaže”.

Čop je igrao za Hajduk, portugalski Nacional, Split i zagrebački Dinamo. Od odlaska u Cagliari prije tri godine svake sezone je mijenjao klub. Na pitanje da li bi sada htio “pustiti korijenje” u Sportingu odgovorio je s “Da”.

“Gijon je drukčiji od Malage i sviđa mi se. Jako sam zadovoljan ljudima i klubom. Nedostaju nam bodovi no osim toga sa svime sam zadovoljan, uključujući i klimu. Govore mi ovdje na sjeveru o kiši no to nije ništa. Kada sam dolazio razgovarao sam bio s Halilovićem i on mi je rekao kako je ovo nevjerojatno mjesto za igrati. Lijepo je govorio o klubu. Sve je na vrhunskom nivou”.