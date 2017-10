VATRENI U POTPUNOJ IZOLACIJI: HNS otkazao sve medijske aktivnosti i i zatvorio trening za javnost

Iznenađujuće loš rezultat hrvatske nogometne reprezentaciji protiv Finske rezultirao je smjenom izbornika Ante Čaića.

Slaba igra Vatrenih stigla je naplatu u 90. minuti kada je zabio Pyry Soiri.

ANTE ČAČIĆ VIŠE NIJE IZBORNIK HRVATSKE! HNS ga prekrižio dva sata poslije remija s Finskom

Potpuna nevjerica zavladala je u stožeru reprezentacije. Čačić je bio vidno potresen te je jedva pronalazio riječi dok je pojašnjavao što se dogodilo.



Igrači su također svjesni da je u ovakvoj situaciji s trenutnom atmosferom u i oko reprezentacije lako moguće da ne osiguraju niti dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Modrić je poslije progovorio da li je momčad uz izbornika Čačića?

“Što da sad radimo? Krenuli smo u kvalifikacije i moramo skupa ovo izgurati. Do utakmice sa Islandom je sve bilo idealno, sad u zadnjim utakmicama smo zaredali sa lošim rezultatima i odjednom sad ništa ne valja i situacija je katastrofalna. Imamo jednu šansu da to ispravimo i pokušamo izboriti dodatne kvalifikacije Ne mislim da je to tako, mislim da svi daju maksimum i žele najbolje, kao i ja. Mislim da nam se puno toga svodi na improvizaciju”, poručio je Modrić.

Koliko je situacija ozbiljna ne govori samo smjena izbornika. Kako je uobičajeno tijekom svakog okupljanja reprezentacije medijima su u pravilu svakodnevno na raspolaganju dva igrača u mix zoni. Tako je bilo najavljeno i za poslije susreta s Finskom.

Međutim šok na Rujevici rezultirao je otkazivanjem predviđene mix zone, a iz HNS-a su poručili i da će trening biti zatvoren za medije iako je prema najavama trebalo biti otvoreno prvih 15 minuta.

Očito su se uoči posljednje utakmice u Ukrajini odlučili izolirati kako bi se mogli što bolje usredotočiti na predstojeći izazov.

Prema predviđenom rasporedu stručni stožer i reprezentativci u 17.35 sati trebali bi poletjeti prema kijevu.