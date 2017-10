VRSALJKO ŠOKIRAN PONAŠANJEM NAVIJAČA: ‘Nekima nije u interesu da Hrvatska ode na Svjetsko prvenstvo’

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak čeka posljednja kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

Zlatko Dalić ima izrazito tešku misiju pred sobom s obzirom da je kormilo Vatrenih preuzeo dva dana prije susreta.

[FOTO, VIDEO] DEBAKL NA RUJEVICI: Čačićeva momčad nije uspjela pobijediti ni Finsku, Hrvatska daleko od plasmana na SP!

“Ne osjećam strah, tako to možda vama izvana izgleda. Svatko od nas daje 100 posto. Reprezentacija i domovina je iznad svih nas. Nemamo vremena spuštati glavu. Moramo sve napraviti kako bi izborili SP. Sada moramo biti najbolji”, poručio je u razgovoru za Goal Šime Vrsaljko.



Iako nije mogao objasniti što se dogodilo protiv Finske, odnosno zašto su stali nakon vodstva, jedna stvar mu je posebno zasmetala.

“Ne želim udarati našim navijačima, ali neke me stvari iskreno smetaju. Mi ulazimo u drugo poluvrijeme, rezultat je 0:0, a znamo da nam je svima u interesu pobjeda kako bismo dohvatili Svjetsko prvenstvo. A dio navijača već tada viče ‘igrajte pederi’, već su odustali od davanja podrške. Meni je to – zabrinjavajuće. Ne kažem da su to bili svi ili većina navijača, svjestan sam kako je velika većina uz nas i živi uz reprezentaciju. Pa nas su i na Rujevicu ljudi došli bodriti, oni pravi navijači su nas podržali”, kazao je Vrsaljko i dodao.

“Svjestan sam kako postoje i oni kojima nije u interesu da Hrvatska ode na SP, a to me kao igrača čini žalosnim. Ja to ne mogu mijenjati, niti od toga želim raditi veliku priču, samo želim ukazati na te stvari. Nikome ne želim loše stvari, samo bih volio da svi skupa radimo u interesu reprezentacije, pa i ostvarimo konačan cilj – plasiramo se u Rusiju”, završio je.