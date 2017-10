DRAMATIČNA PORUKU OZLIJEĐENOG BRANIČA POSLIJE REMIJA NA RUJEVICI: ‘Usr*li smo sve što se moglo…’

Drzimo se zajedno , usrali smo sve sto se moglo…ali na nama je sada kada su nas svi prekrizili da pokazemo od cega smo napravljeni, primit cemo zasluzene kritike uzdignute glave i napravit sve da u ponedjeljak budemo Hrvatska kakvu svi zajedno zasluzujemo, i kad nam ne vjeruju drugi vjerujmo sami u sebe…idemo Hrvatska jos je 90 minuta ispred tebe❤️🇭🇷 #iznadsvihhrvatska

