SANTINI, PAŠALIĆ I ANDRIJAŠEVIĆ DOBILI VJETAR U LEĐA : ‘Znam da dečki neće zakazati, zaista sam miran’

Vatreni su u Reykjaviku odradili posljednji trening uoči susreta s Islandom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji.

“Naša je momčad upoznata s islandskim načinom igre i područjima gdje su oni najučinkovitiji. Imaju dobre prekide, udarce iz kuta, ubacivanja s distance i poludistance, čak i iz auta. Naglasili smo to igračima, kako osujetiti takve pokušaje. Najveća im je snaga zajedništvo, drže se kolektivne igre od početka do kraja. To je klasa više u odnosu na ostale reprezentacije. Bude li Hrvatska u tom segmentu na svojoj razini, onda bi kvaliteta – nesporno na našoj strani – trebala doći do izražaja”, izjavio je izbornik Ante Čačić na konferenciji za novinare.

“Bitno je u svaku utakmicu ući odgovorno, bez podcjenjivanja suparnika, ali i sebe, te učiniti sve za prezentaciju vlastite kvalitete. Kroz kontrolu i dominaciju pokušat ćemo stvarati situacije za realizaciju. Hrvatska će kao i svaki puta nastojati doći do pobjede”, dodao je.

Hrvatska je ostala bez nekoliko važnih igrača za ovaj susret, ali tu su neka nova imena.

“Santini je odličan realizator u ozbiljnoj ligi poput Ligue 1, Pašalić igra zapaženo u Italiji, a Andrijašević je odigrao sjajnu sezonu u hrvatskom prvaku. Santinija sam vidio i protiv Meksika te možemo reći da smo ga s pravom pozvali i na njega se može računati, ukoliko nastavi igrati na isti način. Zaista sam miran, imamo kvalitetne i karakterne momke, koji sa strašću i ponosom igraju za naš hrvatski dres. Znam da neće zakazati jer nam je svima želja staviti momčad na prvo mjesto”, poručio je Čačić.