VAN GAALU DOSTA TRENERSKOG POSLA, ALI: ‘Vratio bih se u Englesku samo da se osvetim Unitedu, još su dosadniji pod Mourinhom’

Louis Van Gaal dobio je otkaz na mjestu trenera Manchester Uniteda prošle godine u svibnju, a na njegovo je mjesto došao Jose Mourinho

Ovaj 66-godišnji Nizozemac otkaz je dobio godinu dana prije isteka ugovora, a netom prije toga osvojio je FA kup. Od tada je bez angažmana, ali otkrio je da bi ga samo jedno moglo natjerati da se vrati treniranju:

“Ne vjerujem da ćete me ponovno vidjeti u ulozi trenera nekog kluba. No, učinio bih iznimku samo u jednom slučaju – ako mi pristupi neki engleski klub. Onda bih se rado vratio jer bi mi to bila prilika da vratim Unitedu”, rekao je Van Gaal i dodao:

“Ed Woodward je taj koji je sa mnom trebao razgovarati i sve bi bilo riješeno. Nemam razloga za bilo što kriviti Mourinha. Očito je da se Mourinha ne kritizira koliko i mene, a njegov United igra još dosadnije nego moj”, uputio je kritiku Nizozemac portugalskom kolegi nakon poraza Uniteda od Citya 2-1 na Old Traffordu, prenosi Goal.