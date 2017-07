HAJDUK U 3. PRETKOLU NA DANSKOG VELIKANA: Bijeli u 6 minuta šokirali Levski, Ohandza i Erceg junaci slavlja

Nogometaši Hajduka plasirali su se u 3. pretkolo Europske lige u kojem će igrati protiv danskog velikana Brondbya. U uzvratnoj utakmici 2. pretkola protiv Levskog u Sofiji, bijeli su slavili s 2-1 i s ukupnih 3-1 izborili daljnju fazu ovog natjecanja. Pogotke su za Hajduk postigli Frank Ohandza (80.) i Ante Erceg (86.), dok je strijelac za Bugare bio Sergiu Bus (69.). Utakmica se igrala bez gledatelja na stadionu Georgi Asparuhov sudio je Pakabyuk iz Turske.

LEVSKI – HAJDUK 1-2

LEVSKI: Mitrev, Goranov, Pirgov, Jablonski, Cvetković, Rosu (Borimirov, 83), Panajotov (Adenisi, 46), Narh (Bus, 57), Gomez, Prochazka, Mapuku.

HAJDUK: Stipica; Tudor, Nižić, Lopez, Memolla – Savvas, Hamza (Kožulj, 84), Radošević – Vlašić (Ohandza, 78)- Futacs, Erceg (Said, 87)

Klupa: Letica, Carbonieri, Ohandza, Juranović, Šehić, Kožulj, Said.

Strijelci: 1-0 Bus (69.), 1-1 Ohandza (80.), 1-2 Erceg (86.)

Hajduk je u četvrtak odigrao sjajnu utakmicu i zasluženo se plasirao u 3. pretkolo Europske lige. Bijeli su dominirali za vrijeme čitavog susreta, imali su pregršt prilika, ali sve do 80. minute nisu zabili gol.

Splićani su potpuno zasluženo prošao bugarski Levski i tako se “osvetili” za ispadanje od njih 1999. godine, no Hajdukov put prema trećem pretkolu bio je vrlo dramatičan. Upravo je nevjerojatno koliko su prilika propustili bijeli, pa su umjesto da vode s najmanje tri ili četiri gola razlike u 69. minuti gubili s 0-1 i nepotrebno ušli u dramu jer su u Sofiji posve nadigrali Levski. Srećom, Hajduk je golom u 80. minuti spasio Ohandza, a pobjedu šest minuta kasnije potvrdio Erceg.

Utakmica skoro počela s velikim zakašnjem

Utakmica u Sofiji je skoro počela s velikim zakašnjem jer je autobus s igračima Hajduka kasnio čak pola sata, pa se Splićani nisu ni pošteno zagrijali. Ipak, Hajduk je puno opasnije počeo utakmicu s dva pokušaja udarca Hanze, koje su blokirali igrači Levskog, a u 26. minuti Futacs se našao sam ispred vratara, no u zadnji trenutak branič Cvetković mu je odnio loptu s noge.

Sergiu Bus GOAL HD – Levski (Bul) 1-0 Hajduk Split (Cro) 20.07.2017 ОТ @footballscore – https://t.co/bSkBGAB9Oq через @DailymotionUSA — I love football (@87tarasTaras) July 20, 2017

U 28. minuti Radošević je iskosa iz slobodnog udarca uputio loptu pod gredu, a vratar Mitrev je to uspio odbiti, da bi u 33. minuti nakon kontre Erceg ostao sam na desetak metara od gola, ali je pucao katastrofalno. U 45. minuti Tudor je izvrsno prošao desnoj strani, ali je u presudnom trenutku izgubio kontrolu nad loptom i tako je propala još jedna od brojnih šansi Hajduka u prvom dijelu.

Splićani promašivali zicere

U 50. minuti Hajduk ponovno nije došao do vodstva i to na upravo nevjerojatan način. Ubačaj Radoševića nakon prodora Vlašića s desne strane sačekao je na desetak metara Erceg i uputio udarac koji je prošao bugarskog vratara, ai je loptu na gol-liniji tragikomično zaustavio splitski napadač Futacs.

Seriju promašaja nastavio je Erceg u 69. minuti kada je izbio sam ispred bugarskog vratara koji brani njegov nonšalantan udarac, a kazna je za Hajduk uslijedila u istoj minuti. Levski je tek nakon 69 minuta igre uspio sprovesti jednu smisleniju akciju i odmah je zabio – Cvetković je ubacio s desne strane, a Bus sačekao loptu glavom i matirao Stipicu.

Ohandza zabio nakon svega dvije minute igre

U 78. minuti ušao je Hajdukov “džoker” i specijalist za pretkola Eurtopske lige Frank Ohandza i dvije minute kasnije u svojoj prvoj akciji postigao toliko željeni zgoditak. Ohandza je primio loptu u kaznenom prostoru, ogradio se i lijevom nogom uputio udarac koji je zakačio i braniča Goranova, a bugarski vratar Mitrev nije uspio zaustaviti loptu.

U 85. minuti Futacs je promašio idealnu priliku, no minutu kasnije Hajduk je ipak došao do vodstva – Erceg je oduzeo loptu na sredini igrališta, došao do 18 metara i pogodio sami desni kut vrata.

Hajduka sljedeći tjedan u 3. pretkolu čeka danski Brondby koji je s ukupnih 3-2 prošao finsku Vaasu.

90’+3 – Gotova je utakmica.

90′ – Sudačka je nadoknada tri minute.

86′ – GOOOL – Erceg je zabio eurogol. I to nakon svega što je promašio. Ima pravde! Sjajno je napravio sve Erceg u ovoj akciji, izborio se za udarac i s vrha šesnaesterca pogodio u suprotan kut golmana Levskog. Bio je to 16. udarac Hajduka na utakmici.

85′ – Futach je zapucao novu priliku.

80′ – GOOOL – Ohandza je junak Hajduka, spasitelj bijelih. Po tko zna koji puta. Čovjek je ušao dvije minute prije noga, gotovo da nije dotaknuo loptu prije akcije u kojoj je zabio i osigurao da utakmica ne ode u produžetak. Bio je Ohandza u solo akciji, lomio je braniča i pucao, a lopta se od bloka sretno odbila u mrežu za 1-1. Sad Levskom trebaju dva gola.

75′ – Levski je sad u naletu. Gol ih je probudio. Oko stadiona slave navijači Levskog, vlada prava ludnica.

74′ – Hajduk ima 12 udaraca, pet u okvir, Levski ima ukupno pet udaraca i jedan u okvir. Rezultat je sad ukpunih 1-1. Splićani imaju i 10 kornera i stvarno su izgledali sjajno, ali kad ne zabiješ, zna se što slijedi. Kazna je stigla nepunu minutu nakon Ercegovog promašenog zicera. Vratilo se bijelima sve ono što nisu zabili. A bilo je toga…

69′ – GOOOL – Levski vodi 1-0. Potvrdilo se ono “tko ne zabije, taj dobije”. Levski je iz druge šanse na utakmici zabio Hajduku. Brza akcija preko desne strane i sjajan centaršut u mrežu je pospremio Sergiu Bus, koji je ušao 12 minuta prije toga u igru. Hajduku su se osvetili silni promašaji, posebno Ercega koji je minutu prije gola zapucao zicer.

Sergiu Bus GOAL HD – Levski (Bul) 1-0 Hajduk Split (Cro) 20.07.2017 ОТ @footballscore – https://t.co/bSkBGAB9Oq через @DailymotionUSA — I love football (@87tarasTaras) July 20, 2017

68′ – Zicer za Ercega! Opet ništa. Pa dokad više tako?! Kakva je ovo šansa bila. Hajdukov igrač bio je jedan na jedan s Mitrevom, ali golman Levskog opet je izašao kao pobjednik.

60′ – Borja Lopez je požutio, prvi kod Hajduka.

60′ – Još jedna prilika Hajduka bačena je u vjetar. Vlašić je s desne strane kaznenog prostora, negdje s ruba, pokušao dodati natrčalom Ercegu kojem je lopta prošla iza leđa. Morat će Hajduk početi koristiti svoje šanse.

60 Vlašić je prošao po desnoj strani i prizemno ubacio za Ercega koji kasni na njegovu loptu #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

54′ – Dobro izrađena kontra Hajduka. No, završnica je bila loša. Udarac s nekih 11 metara odbio se od noge u ruke Mitreva. Već deveti udarac Hajduka je to bio.

50‘ – Još jedna velika prigoda za Hajduk. Imali su Splićani tri na dva, Futacs je bio na crti, a Vlašić je dobio loptu skroz na lijevoj strani, tukao i pogodio mađarskog napadača u petu. Spetljali su se bijeli.

46‘- Izmjena u Levskom. Izašao je Panayotov koji je bio prilično nervozan u prvoj utakmici u Dugopolju, a umjesto njega ušao je Adeniji.

U redovima Levskog izvršena je promjena. Izašao je Panayotov, a ušao Adeniji #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME

Izašli su hajdukovci na travnjak, uskoro će započeti drugo poluvrijeme susreta na Vivacom Areni u Sofiji #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

GOTOVO JE PRVO POLUVRIJEME: Hajduk igra sjajno, bijeli su definitivno pokazali više. Imali su četiri čiste šanse, ukupno osam pokušaja na gol. Prava je šteta što nisu zabili. No, s ovakvom igrom prolaz u 3. pretkolo Europske lige ne bi smio doći u pitanje. Ovako to izgleda u brojkama: Udarci 8-2, korneri 8-1. Od one najave da će Levski krenuti napadački i žestoko ostala je, očito, samo najava. Hajduk dominira od desete minute utakmice, razbio je protivnika igrački stvorivši barem četiri čiste šanse, ali nema gola koji bi okrunio tu sjajnu igru.

45’+2 – Tudor je po desnoj strani ušao u kazneni prostor, u priliku ga je gurnio Savvas. No, umjesto da puca po golu odmah, Tudor je došao preblizu golmanu. Na kraju se i ozlijedio. Nadamo se kako nije ništa ozbiljno. Tudor je nakon pada na travnjaku kazao: “Prije ću ostati bez noge nego izaći”. Svaka čast Tudor majstore!

45 Tudor je nezgodno pao u posljednjoj šansi prvog dijela, no rekao je: "Prije ću ostati bez noge nego izaći." Bravo Tušo! #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

45′ – Sudačka nadoknada je dvije minute.

42′ – Jako dobro igra Hajduk. Čvrst i discipliniran iza u obrani, odličan u tranziciji, stvorio je barem tri čiste šanse, ali nema još golova. Samo gol nedostaje, a on bio upotpunio odličan dojam koji je Hajduk ostavio u Sofiji.

34′ – Opet Erceg u prilici, ovaj put Mitrev je morao intervenirati ispred njega, nakon što je Vlašićeva lopta odskočila na tri, četiri metra, nakon što se odbila od bloka. Hajduk do sad ima sedam pokušaja prema golu. Od tog tri izrazite prilike. Levski, na drugoj strani, nije pokazao – ništa!

36 Hajdukovci su duplo bolji protivnik danas na Vivacom Areni, Levski praktički bez prilike, a Carrillova momčad propustila ih je nekoliko — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

34 Vlašić je s 14 metara tukao u blok, lopta dolazi do Ercega koji se nalazi na 6 metara od gola, no Mitrev ponovno spašava domaćina #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

33′ – Hajduk igra sjajno, ponovno su imali priliku za gol. I to pravu! Sad su Splićani povukli kontru, točnije Radošević je sjajno povukao protunapad, riješio se jednog na centru i poslao loptu u for Ercegu koji je lažnjakom prvo izbacio svog čuvara, ali je nakon toga i loše pucao.

29′ – Opet prijeti Hajduk! Josip Radošević sjajno je tukao iz kosa iz slobodnjaka s lijeve strane. Vratar Levskog Mitrev s vrškom prstiju to je obranio, lopta je u korneru. Gol visi u zraku.

26′ – NAJBOLJA PRILIKA ZA HAJDUK DO SAD! Futacs je promašio čisti zicer. Našao se napadač bijelih na desnoj vratnici, trebao je samo ugurati loptu u mrežu, ali nije se dobro snašao.

25′ – Velika prilika za Hajduk. Jedna je lopta, koaj se odbila od protivničke obrane nakon kornera bijelih, došla je do Hamze koji je odmah pucao s nekih 20 metara, ali otišlo je to blizu lijeve vratnice Mitreva u korner. Netko je u ibrani Levskog blokirao taj udarac. Šteta, bila je to prava prilika za Hajduk.

14′ – Evo šanse i za bijele. Hamza je snažno pucao u blok s nekih 18 metara. Šteta, činilo se da ta lopta ide u okvir, da nije zapela, dosta bi problema imao golman Levskog Mitrev.

14 Erceg je ostavio povratnu loptu za Hamzu čiji udarac u zadnji trenutak blokira Jablonsky #LevHaj — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

10′ – Prilično mirnih prvih 10 minuta. Nešto aktivniji je domaćin Levski, ali ništa što bi trebalo zabrinuti hajdukovce koji u ovom susretu idu na pobjedu. Stipica je sad dobro reagirao na centaršut i Hajduk se pokušao brzo otvoriti i igroziti domaćina. Levski će se morati otvoriti što će automatski dati šansu Hajduku za protunapade. Zna to i trener Carrillo, zato je taktički nešto opreznije počeo.

5′ – Navijači Levskog navijaju pokraj stadiona gdje prate ovu utakmicu.

4′ – Mapuku je prošao po desnoj strani i ubacio, Savvas je na pravom mjestu. Levski nije napravio nešto posebno iz kornera. No domaći su krenuli agresivno. Čuje se i navijanje njihovih navijača koji su ispred stadiona.

1′ – POČELA JE UTAKMICA: Susret se igra pred praznim tribinama zbog divljanja “Sektora B”. Utakmicu sudi Ali Palabiyik iz Turske.

18.08 – Ubrzo nakon spomenute informacije, oglasili su se ponovno iz Hajduka. Delegat susreta odlučio je da utakmica ipak počne u 19.00.

Delegat je ipak odlučio da susret započinje u 19 sati unatoč velikom kašnjenju pri dolasku na stadion. #samohajduk — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

18.01 – Problemi u Sofiji. Čini se kako su navijači Levskog poznatiji kao “Sektor B” odlučili raditi probleme gostima iz Dalmacije i tako se osvetiti za napade proteklog tjedna u Zadru (zapaljen “bugarski” BMW) i Splitu, pa su proteklu noć napravili vatromet ispred hotela i zasuli ga raketama, a sad se, najvjerojatnije, grupiraju oko stadiona i tako prisiljavaju policiju da okolnim putevima voze hajdukovce.

Danas nas je policija vozila zaobilazno,doslovno je okružen cijeli grad, put je trajao 40 minuta. Nije sigurno da će ogled početi u 19:00… — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

Udaljenost između hotela Hilton i Georgi Asparuhov stadiona je 7 km. Uz pratnju policije jučer nam je do treninga trebalo 12 minuta… — HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2017

17:52 – U sastavu Levskog je Jablonski za kojeg se nagađalo da neće igrati.

17:51 – S obzirom na to da da navijači Levskog ne mogu pratiti dvoboj na tribinama, ispred stadiona je organizirano gledanje utakmice.