PREDSJEDNIK RIJEKE MIŠKOVIĆ IZNENADIO: Umjesto ostavke predstavio plan za spas nogometa: ‘Šuker ili Šimić? Nijedan! Izbori su gotovi’

Iako se očekivalo da će Damir Mišković podnijeti ostavku, čelnik Rijeke na presici je govorio o planu spasa hrvatskog nogometa i sporta općenito, izborima za mjesto predsjednika HNS-a te preuzimanju kluba.

Financiranje hrvatskog sporta/odlaženje u amaterizam, izbori u HNS-u i situacija u Rijeci, teme su koje je Mišković najavio i o kojima je opširno pričao. Sukus njegovih misli pročitajte u nastavku:

Preuzimanje kluba

12:50 – “Mamić? Ne mogu biti ultras nego predsjednik. Sigurno nikad neću ići protiv kluba, a to ne znači da neću kupiti ili prodati igrača u Dinamo, Hajduk, Osijek…, ali samo u slučaju zadovoljavajuće ponude. Ne mogu gubiti novac zbog ega. Kupili smo tri igrača iz Hajduka, a tu nisam vidio da se piše o problemima. Dok nisam došao ovdje vidio sam vlakove igrača koji su išli u tom smjeru.”

12:40 – Otvorena je nova tema – preuzimanje kluba.



“Za ovu priču se treba vratiti godinama unatrag, a ona nas onda kroz taj put dovodi i do tri igranja Europa lige, osvajanja dva Kupa, prvenstva, Superkupa. Uspjeh je bio više nego fantastičan.”

“Došlo je vrijeme, kao što je bilo predviđeno, da moramo sami funkcionirati od onoga što sami zarađujemo. Od 2014. nemamo donacija niti pozajmica od SocialSporta, sami se financiramo. Uspjeli smo, ali to nije normalan put koji na duge staze može biti moguć. Odlučio sam u dogovoru s obitelji da preuzmem klub. Bitnije mi je što se događa u Rijeci od svih ostalih izbora. Smeta me ovo što se događa, razgovarao sam s predstavnicima Armade, svima nam mora biti jasno da je predsjednik kluba baš to što mu govori titula. Razumijem ja njih i njihove poruke, ali ja se ne mogu ponašati kao ultras. Oni moraju razumjeti kako vodim, kako želim i kako ću voditi klub jer je to moj put. On nije svađanje već razgovor koji dovodi do cilja. Mislim da smo se shvatili, onakvih poruka na račun mene više neće biti, ne zato jer sam ja uvredljiv, već jer im ondje nije mjesto. ”

“Dajem tri dana jer želim čuti članove kluba da kažu žele li da Rijeka nastavi s predsjednikom i vodstvom. Na bazi toga bit će odlučeno želi li se ovakva Rijeka ili ne. Demokratskije od toga ne može biti.”

“Ne želim biti predsjednik u klubu u kojem te tvoji navijači ne žele, ili ti križaju glavu i dobacuju neukusne i nesportske komentare. Ako ljudi ne žele Rijeku koju ja vodim ili moj put i moje promjene, ja ne vidim razloga da budem predsjednik ili da ulazim u sve ovo. Već sam daleko ušao, ali to je moj problem. Povući ću se ako me ljudi ne žele.”

“Klub je dosad zbog navijača platio kazne u iznosu od nekih 4,5 milijuna kuna, ove godine smo prešli milijun i pol. Navijači mi nisu najavili dolazak na Skupštinu, ona je zasebno tijelo i tamo će biti ljudi koji tamo moraju biti. Nisam došao raditi revoluciju već stvari koje se trebaju zakonski provesti. Nitko, niti ja, neće raditi pritisak na skupštinare, to u mojoj filozifiji ne postoji.”

Izbori u HNS-u

12:35 – Šuker ili Šimić? “Za mene niti jedan! To je moj izbor. Ne slažem se ni s jednim od njih, mene zanima program. Što se mene tiče, izbori su gotova priča”.

“Ne, ovo nije moja kandidatura za predsjednik Saveza. Za sada. Postoji puno kvalitetnijih ljudi koji uz našu potporu to mogu odraditi.”

“Jutros sam se našao sa Šimićem, treći put. S njim smo pričali i prije deset dana, kao što smo pričali i s drugima. Ništa ja Šimiću ne zamjeram, samo mislim da je moj put bolji od njihovih. ”

12:20 – “To vas sigurno više zanima od prve teme, ali prva je bitnija. Rijeka već šest mjeseci radi na promjenama, imali smo svog kandidata, gosp. Kustića. Nažalost, neću ulaziti u razloge njegova odustajanja. Drugi me kandidati ne zanimaju, imao sam svoj put sa svojim kandidatom. Rijeka će, ja barem, glasovati prema svojim željama. Neću niti želim lobirati. Rijeka će biti i ostati za naš program. U četiri godine u HNS-u se napravili dosta, ali ne onoliko koliko mislim da je potrebno. Posebice u najvažnijem dijelu. Ne krivim nikoga niti optužujem.”

“Rijeka ili ja kao njen predstavnik hoćemo da financiranje sporta bude napravljeno na ovaj ili neki bolji način od ovog kojeg sam iznio. U svakoj vlasti kad netko pobijedi ovaj drugi ne izlazi. HDZ ne izađe kad pobijedi SDP niti obrnuto. Ovaj plan se treba riješiti, to je bit svega. Ako se to ne riješi, ništa se neće riješiti.”

“Ponovit ću još jednu stvar – oko slikanja. Ispao sam kao maneken. Našao sam se s mnogim predstavnicima, nisam se nalazio s jednim ili drugim ili samo s nekim kao što se prezentiralo. Nemojmo od svake stvari raditi bombastične stvari. Nalazit ću se s kim hoću i kad hoću. Za dobrobit Rijeke. Nisam ovdje da vodim ratove nego vjerujem u razgovore nakon kojih postajemo pametniji i idemo za dobrobit hrvatskog sporta.”

Financiraje sporta

12:05 – “Ovakve konferencije nisu naš običaj, ali došlo je vrijeme da se napravi ovakva zbog nekoliko razloga.”

“Financiranje je problem broj jedan svih nas u sportu, neovisno o branši. Razmišljam o boljitku hrvatskog nogometa, bio sam involviran u vaterpolo i rukomet, ali nogomet je moja najveća ljubav.”

Prihod od kladionica – “Ako se netko kladi na mene, na moj rad, pritom mislim da sport, mislim da bi onda i klubovi trebali dobiti svoj dio postotka od onog što se na nama zarađuje. Tako je svugdje u svijetu, zašto ne bi bilo tako i u Hrvatskoj? To mora biti doneseno u okviru hrvatskih zakona.”

Prihod o TV prava – “Na hrvatskoj državnoj tv gledanost je oko 30-32 posto. Znamo da HRT ima četiri programa, svugdje u svijetu se doplaćuju paketi u iznosu od 20-50-70 eura, a u Hrvatskoj bi s dva eura pridonijeli dosta da svi mogu zaraditi i biti zadovoljni da mogu gledati. Ako to okrenemo na milijun i pol pretplatnika govorimo o 36 milijuna eura godišnje.”

Boravišne pristojbe – “Samo na sto milijuna noćenja i uz boravišnu taksu od jednog eura, bilo bi to sto milijuna eura za hrvatski sport. To nije nešto što nije napravljeno vani, u drugim državama je boravišna taksa 3-6 eura.”

City tax – “Opet govorim o turistima koji dolaze kod nas. Na kraju dana i taj bi se novac dijelio između sporta, zdravstva…”

Dodatne olakšice – “Teško je financirati sport, u budućnosti će biti još teže. Posebice ulaganje u infrastrukturu. Četiri točke koje sam nabrojio omogućavaju da se sport financira. Ako moramo plaćati struju i vodu kao da smo hotel, a nisam vidio da je sport tako profitabilan, to je utopija, nije to dobro.”

“Pozivam sve zajedno da nas se sasluša, da sport u Hrvatskoj nikoga ne treba pitati za novac već dobiti ono što privređuje sam. Moj cilj nije da država financira sport, već da on privređuje od onoga što sam donosi. Ne treba Vlada nama davati novac.”

“Ovom presicom želim potaknuti da se svi zamislimo gdje je zaista problem. Ići ćemo kasnije na HNS, no ovo je veći problem od onog tko će biti njegov predsjednik. Ako ne bude novca predsjednik HNS-a može biti i Boutros Boutros-Ghali, ali promjena neće biti. Zvat ću i druge klubove, zvali smo ih i prije budući da ovo ponavljamo već pet godina. Potrebno nam je odobrenje od svih institucija da nam se u ovom pomogne. Politička volja? Tu su moji prijedlozi, nadam se pozitivnoj reakciji.”

12:02 – Rijekin predsjednik je stigao u konferencijsku dvoranu.

Mogućnost da Mišković uskoro napusti sve funkcije u hrvatskom nogometu uključujući i onu predsjednika riječkog prvoligaša potresla je Rujevicu.

ŠOK NA RUJEVICI: Damir Mišković napušta Rijeku nakon što mu je Armada poslala poruku upozorenja?

Samo nekoliko mjeseci nakon što je Rijeka proslavila povijesni naslov prvaka klub je ušao u rezultatsku krizu te je Armada počela pokazivati nezadovoljstvo.

Mišković je u nekoliko navrata spomenuo da će naputiti klub u onom trenutku kad mu navijači okrenu leđa.

Poruka upozorenja

To se na kraju i dogodilo, ali samo zahvaljujući zabrani policije transparent s porukom upozorenja predsjedniku Miškoviću nije unesen na tribine za vrijeme Jadranskog derbija.

“Naša tolerancija ima granicu, došao si pred zadnju stanicu. Odj*** mafiju”, pisalo je na njemu.

Iz Rijeke je nakon toga stigla informacija da bi Mišković tijekom konferencije za novinare zakazane za utorak u 12 sati mogao objaviti da napušta nogomet.

Kek najavio odlazak

Dogodi li se nešto takvo iz kluba bi mogao otići i trener Matjaž Kek.

“Mislim da će u svemu ovome što se događa Rijeka biti najveći gubitnik. I to je ono najbolnije od svega. Ako Damir više ne bude predsjednik, onda ja sigurno više neću biti trener”, poručio je slovenski stručnjak putem Novog lista.

Otkako je Kek na klupi nikada njegova momčad nije bila lošija. Tako su ove sezone izgubili 12 od 31 službene utakmice.