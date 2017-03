POTOP OSJEČANA U GRADSKOM VRTU: Crveni karton, autogol i Andrijašević odveli Rijeku u finale s Dinamom

Nogometaši Rijeke izborili su plasman u finale hrvatskog Kupa nakon što su u uzvratnom susretu polufinala na stadionu Gradski vrt pobijedili Osijek 2-0 i tako potvrdili pobjedu 3-1 iz prve utakmice.

Rijeka je slavila golovima Mile Škorića (52-ag) i Franka Andrijaševića (58).

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 49. minuti kada je domaći veznjak Zoran Lesjak udario nogom Marka Vešovića. Sudac Duje Strukan odmah ga je isključio, a Vešović je dobio žuti karton zbog prekršaja. Tri minute kasnije gosti su poveli autogolom Mile Škorića. Andrijašević je ubacio loptu pred Osijekov gol. Škorić ju je pokušao izbiti ispred Gavranovića, no poslalo ju je u vlastitu mrežu. U 58. minuti među strijelce se upisao i Andrijašević kojem je to 12. ovosezonski pogodak.

Izazov za Osječane

Rijeka je u Osijek doputovala s dva gola prednosti, no Matjaž Kek nije želio ništa riskirati i na teren je poslao najjači sastav. S druge strane Zoran Zekić je imao dodatan motiv budući da u HNL-u još jedino Rijeku nije pobijedio.



Međutim, bilo je jasno kako će lov na dva gola razlike protiv lidera prvenstva za Zekića i cijelu momčad biti veliki izazov. Osijek je ove sezone samo jednom pobijedio s više od dva pogotka razlike (Split), a četiri puta je slavio s dva gola razlike. Ostalih osam pobjeda bilo je izraženo minimalnom razlikom.

Zanimljivo, bila je to peta međusobna utakmica Rijeke i Osijeka ove sezone i peta pobjeda Rijeke.

Bijelo-plavi nažalost nisu izborili prolaz u finale kupa, ali već u subotu ih čeka slavonski derbi u Gradskom vrtu. pic.twitter.com/Nbvw3e65Ha — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

Rijeka će u finalu igrati protiv zagrebačkog Dinama koji je u dvije polufinalne utakmice bio bolji od Splita. U prvom susretu ‘modri’ su slavili 6-0, a potom u uzvratu u Parku Mladeži odigrali 0-0.

Finale je na rasporedu 31. svibnja.

Dinamu će to biti 20. nastup u finalu, a do sada je slavio 14 puta, dok je Rijeka izborila peto finale, a do sada je tri puta osvojila Kup.

UŽIVO:

Osijek – Rijeka 0:2

Osijek: Malenica – Malenica – Matas, Škorić, Barać, Barišić – Mioč, Petrović, Lesjak – Knežević, Lopa – Ejupi.

Rijeka: Prskalo – Ristovski, Kulušić, Elez, Zuta – Bradarić, Mišić – Vešović, Andrijašević, Bezjak – Gavranović.

Kraj

88′ Pokušavaju Osječani doći do počasnog gola, ali su Riječani dosta čvrtsi u namjeri da sačuvaju mrežu netaknutom.

79′ Boban se sjurio lijevom stranom, bio je u dobroj prilici, tukao je, međutim lopta je prošla pokraj stative.

79' Boban je bio čvršći u dvoboju s Kulušićem, izbio je pred gostujućeg vratara i poslao loptu pokraj lijeve vratnice. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

78′ Boban je snažno opalio, ali je njegov udarac otišao iznad grede.

71' Lukiću se ukazala nova prigoda, ovaj puta nogom nije uspio pogoditi okvir vrata s desetak metara. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

67' Centrirao je Barišić, Lukić pucao glavom, a Prskalo nije dopustio nikakvo iznenađenje. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

65′ Na streljani je sada bio Malenica. Mišić odigrao za Andrijašević, ali on nije dobro pucao iz odlične prilike Potom je Ristovski ubacio, a Gorgonov udarac završio je na gredi.

66' Riječani još jednom opasno prijete, sada je Gorgon pogodio vratnicu. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

57′ GOOL Riječani koriste rupu koja je nastala isključenjem Lesjaka. Andrijašević je zabio za povećanje vodstva. Gorgon je povukao kontru i gurnuo za Andrijaševića, koji je ušao sam u kazneni prostor i zabio.

57' Gorgon je asistirao Andrijaševiću koji s desne strane ulazi u kazneni prostor i pogađa za povećanje vodstva. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

52′ GOOL Andrijašević je prošao desnom stranom te je ubacio za Gavranovića, ispred nejga je htio očistiti Škorić ali je posalo loptu u vlastitu mrežu.

49′ Lesjak je bespotrebno udario nogom Vešovića te zaradio crveni karton. Bila je to reakcija na prekrašaj koji je Vešović prethodno napravio. Nogometaš Rijeke dobio je pak žuti.

49' Osijek je ostao s igračem manje. Lesjak je nakon oštrog starta na Vešoviću dobio izravni crveni karton. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

46′ Nastavila se utakmica.

46' Izmjene u osječkim redovima na početku drugog dijela susreta. Izašli su Petrovikj i Matas, a ušli su Vojnović i Boban. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

Drugo poluvrijeme

Kraj prvog poluvremena

42′ Mioč je primio loptu na vrhu 16-erca, opasno je tukao, lopta je otišla malo pokraj gola.

42' Ejupi je proigrao Mioča koji je pucao s ruba šesnaesterca, a lopta je prošla tik uz lijevu vratnicu. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

37′ Barišić je ubacio za Kneževića, ali on nije dobro zahvatio loptu.

35′ Bezjak je tukao izvan 16-erca iznad gola.

35' Bezjak puca s dvadesetak metara, bilo je to snažno, ne i dovoljno precizno. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

29′ Lesjak je pobjegao Ristovskom, ubacio je u kazneni prostor, ali je Prskalo dobro reagirao.

29' Sada je Lesjak dobro ubacio, a Knežević zamalo zakasnio u pokušaju da glavom iz blizine zaprijeti Prskalu. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

27′ Zaspala je obrana Rijeke, Barišić je tukao nakon ubačaja, ali njegov udarac iz neposredne blizine bio je preslab.

27' Škorić centrira s desne strane, lopta stiže do Barišića koji puca s 12 metara, ali ipak ništa. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

25′ Franko Andrijašević zaradio je žuti karton.

23′ Četiri prilika imala je Rijeka do sada.

21′ Još jedna odlična akcija Rijeke krenula je s desne strane, na kraju je Bezjak primio loptu u dobroj poziciji, ali je tukao po sredini gola. Prelako za Malenicu.

16′ Vešović je ubacio s lijeve strane, suaprnička obrana loše reagirala i Gavranović se našao u odličnoj poziciji, ali nije uspio gurnuti loptu u gol.

16' Gavranović nakon centaršuta s lijeve strane dolazi do lopte prije Baraća, puca iz blizine, a Malenica još jednom fantastično reagira! — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

15′ Rijeka je preselila igru u suparničku polovicu. Kulušić je opasno pucao, Malenica je odbio u korner.

15' Iz kuta je ubacio Mišić, skočio je Kulušić i pucao glavom sa 7-8 metara. Malenica lijepom paradom loptu izbacuje ispod grede u korner. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

9′ Matas je dobio žuti zbog prekršaja s leđa. Na samom početku utakmice tenzije su visoke.

5′ Mišić je ubacio iz prekida, a Elez je zatresao mrežu međutim pomoćni sudac svirao je zaleđe.

5' Riječani pokušavaju iz prekida, lopta je nakon ubačaja Mišića završila u mreži, ali pomoćni sudac je već ranije podigao svoju zastavicu. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

3′ Mišić je tukao s 20-ak metara, ali se lopta se odbila od braniča Osijeka i završila kod Malenice.

2′ Ejupi je putukao sa 16 metara, a lopta je otišla preko gola.

2' Osječani su već ozbiljno zaprijetili. U zoni udarca našao se Ejupi, snažno je pucao, a lopta odlazi iznad grede. — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

.1′ Počela je utakmica.

Upravo počinje susret polufinala kupa protiv Rijeke. Sretno Bijelo-plavi! 💪 pic.twitter.com/nBhYGlGNCv — NK Osijek (@nkosijek) March 15, 2017

16.56 – Oko 2-3 tisuće gledatelja nalazi se na tribinama.