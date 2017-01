UTAMICA ISTINE ZA KAUBOJE: ‘Ovo je velika šansa naše generacije da uđemo u povijest’

Hrvatska rukometna reprezentacija večeras u 20:45 sati protiv Norveške igra polufinale Svjetskog prvenstva. Tekstualni prijenos uživo pratite na Net.hr-u.

Izabranici Željka Babića imali su u četvrtak pauzu, s obzirom da su odigrali utakmicu sa Španjolskom u utorak dok su pola srijede proveli na putu iz Montpelliera do Pariza. Uoči Norveške dobra je vijest oporavak Luke Šebetića, koji bi mogao biti spreman za polufinale.

TRENER ZAGREBA ZA NET.HR: ‘Mi u Hrvatskoj Duvnjaku jedino možemo podići spomenik. I vjerujte mi, protiv Norveške će biti jako dobar’

“Naravno da će to biti dinamična, zanimljiva utakmica. Mi imamo veliku šansu, šansu generacije da uđemo u povijest. Vjerujem da smo svi svjesni prilike, a drugo, mi imamo naše specijalnosti i kvalitetu da to možemo i napraviti, rekao je izbornik Babić za HRT dok je Manuel Štrlek doodao sljedeće:



“Malo sporije smo ušli u turnir, ali najvažnije utakmice smo odigrali najbolje. No nadam se da najbolje tek slijedi, da ćemo u polufinalu gledati dosad najbolju Hrvatsku. Norvežani nikad nisu bili zreliji. Igraju fenomenalan rukomet na ovom prvenstvu, imaju takav tempo da je to strašno. Trče 60 minuta, zabijaju golove nakon pet sekundi, bit će stvarno teško”.

SVE O SVJETSKOM RUKOMETNOM PRVENSTVU U FRANCUSKOJ MOŽETE PROČITATI OVDJE.

Legendarni bivši rukometaš Petar Metličić osvrnuo se na šanse u ovom dvoboju za obje momčadi.

“Procjene nekad nisu baš najbolje. Realno je da su šanse 50-50. I oni i mi imamo želju pobijediti, sigurno da jedni i drugi imamo šanse. Bit će teška i iscrpljujuća utakmica, ali vjerujem da će na kraju otići na našu stranu”.

Norveški izbornik Christian Berge (43) na posljednjem druženju s novinarima uoči polufinala protiv Hrvatske najavio je tvrdu i izjednačenu utakmicu.

“Moramo biti na svojoj najboljoj razini kako bismo imali šanse za pobjedu. Hrvatska je dobra, po mojoj ocjeni bolja od Mađarske, izrazito je taktička momčad. Bit će to teška utakmica za nas, to je sigurno. No, mislim da možemo proći u finale. Ključ će biti da odigramo dobru obranu i da nam vratari budu raspoloženi. Polufinale je dobar rezultat, ali još uvijek nismo zadovoljni. Želimo više, gladni smo pobjeda. Ne, nismo sretni ovim polufinalom. Možda smo prošle godine na Europskom prvenstvu bili zadovoljni polufinalom, ali sad nismo”, poručio je Berge.

Naglasio je kako očekuje da će njegova momčad dati veliki broj golova iz kontri, što je norveško najjače oružje.

Tajni više nema, pobjednik ovog sureta zaigrat će u nedjelju u 17.30 u čuvenoj dvorani Bercy protiv Francuske u finalu, dok će poraženi u subotu u borbu za treće mjesto protiv Slovenije.