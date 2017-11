[VIDEO] VATRENI NA KORAK OD PLASMANA NA SP! Goropadna Hrvatska u utakmici za pamćenje demolirala Grčku u grotlu Maksimira

Hrvatska nogometna reprezentacija u prvoj je utakmici dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo na Maksimiru deklasirala Grčku s 4-1. Uzvratna utakmica u Pireju na rasporedu je u nedjelju.

Pogledaj fotogaleriju

HRVATSKA – GRČKA 4-1

HRVATSKA: Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Rakitić, Modrić – Kramarić, Brozović, Perišić – Kalinić

GRČKA: Karnezis – Maniatis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas – Tziolis, Samaris – Zeca, Fortounis, Stafylidis – Mitroglou

STRIJELCI: 1-0 Modrić (13 – 11m), 2-0 Kalinić (19), 2-1 Sokratis (29), 3-1 Perišić (33), 4-1 Kramarić (49)

Novi hrvatski izbornik Zlatko Dalić u svom je drugom vođenju reprezentacije ostvario i drugu pobjedu i to nakon impresivne predstave momčadi koja je sve donedavno izgledala ispuhano i potrošeno. Pod dirigentskom palicom maestralnog kapetana Luke Modrića i uz raspoložene napadače Nikolu Kalinića, Andreja Kramarića i Ivana Perišića Hrvatska je ostvarila veliku prednost pred uzvrat koji će se igrati u Pireju za tri dana.

Potpuno suprotno najavama koje su govorile da će u susretima Hrvatske i Grčke biti vrlo malo pogodaka, prvo poluvrijeme ponudilo je četiri pogotka, a čak tri su lopte završile iza leđa grčkog vratara Karnezisa.

A upravo je i Karnezis bio najzaslužniji što se utakmica vrlo brzo otvorila jer je svojom izuzetno slabom reakcijom u 11. minuti skrivio kazneni udarac iz kojega je Hrvatska povela. Njegov branič Tzavellas mirno mu je vratio loptu, no Karnezisu se ona odbila dva metra od noge, a tu je situaciju odlično iskoristio naš istureni napadač Kalinić koji je oduzeo loptu grčkom vrataru koji ga je potom oborio pa je talijanski sudac Rocchi pokazao na bijelu točku. Nakon dvominutne stanke zbog ukazivanja pomoći Karnezisu, kojemu je trebalo zaustaviti krvarenje iz nosa, Modrić je zadržao mirnoću i sigurno izveo kazneni udarac za 1-0.

[ANKETA] JE LI SUDAC OŠTETIO HRVATSKU? Pogledajte situaciju koja je prethodila penalu i recite je li grčki vratar trebao biti isključen

Brzi odgovor nakon primljenog gola

Rano vodstvo dodatno je osokolilo Hrvatsku, dok je Grčka nakon primljenog gola izgledala izgubljeno na terenu. Takvu situaciju naši su igrači iskoristili za vrlo brzi drugi pogodak, Strinić je u 19. minuti izbačen na lijevom krilu, a on je, nakon što se sjurio u suparnički kazneni prostor, poslao prizemni ubačaj u peterac gdje je neobjašnjivo nečuvan na prvoj vratnici ostao Kalinić koji je zatim efektno proslijedio loptu u mrežu.

Da ne bi bilo sve idealno, pobrinuli su se naši obrambeni igrači desetak minuta potom. Prvo se Mitroglou uspio ubaciti u kazneni prostor iza naše obrane, ali uslijedio je prilično loš udarac. No, umjesto da iznese loptu što dalje od svog gola Vrsaljko ju je vratio do Lovrena, čiju je neopreznost iskoristio Zeca te mu oteo loptu. Ipak, Vida je uspio presjeći dodavanje prema Mitroglouu i izbiti loptu u korner. Time je ipak samo odgodio grčko slavlje jer je Sokratis nadskočio Lovrena i pogodio sam gornji desni kut hrvatskog gola za 2-1.

Ipak, uslijedio je vrlo brzi odgovor Hrvatske koja je samo tri minute potom povela sa 3-1. Rakitić je pronašao Vrsaljka na desnom boku, a on je odmah uputio centaršut na drugu vratnicu gdje je Perišić neometan s udaljenosti od dva metra zakucao loptu u mrežu.

Moglo se na poluvrijeme otići i s većom prednosti, ali se u 43. minuti Karnezis s dvije odlične obrane barem djelomično iskupio za pogrešku kod 11-erca. Nakon Perišićeva prodora po lijevoj strani uslijedilo je dodavanje za Kramarića, no njegov prizemni udarac sa 12-ak metara Karnezis je uspio odbiti, lopta je stigla do Kalinića koji je odmah uputio još jedan udarac prema golu, ali Karnezis je s tla uspio i to zaustaviti.

Problemi u prekidima

No, ono što Hrvatska nije učinila na kraju prvoga jest na početku drugog poluvremena. Rakitić je u 49. minuti uputio loptu u grčki 16-erac, a tamo je vrlo loše reagirao Stafylidis koji je pokušao prsima spustiti loptu za Karnezisa. No, iznenadio ga je Vrsaljko koji je presjekao to dodavanje, a svog je braniča odlično pratio Kramarić i iz blizine pospremio još jednu loptu iza grčkog vratara.

Nakon što je povela s visokih 4-1, Hrvatska je inicijativu prepustila Grčkoj, no njezini igrači su daleko skloniji razgradnji suparničke igri no građenju vlastite, pa je do kraja dvoboja i dalje više izglednih situacija imala Hrvatska. U 56. i 57. minuti šutovima s distance zaprijetili su Kramarić i Rakitić, no Karnezis se istaknuo s dvije parade.

Jedina bolna točka hrvatske reprezentacije u četvrtak su bili prekidi, a u 63. minuti Sokratis je mogao postati dvostruki strijelac. Subašić je nepotrebno istrčao sa svojih vrata pokriti Mitrogloua koji je uspio zavrnuti loptu na peterac, gdje je najviši bio grčki kapetan, no poslao je loptu preko gola. U 75. minuti Grčka je imala još jedan korner nakon kojega je najviši u našem petercu bio Mitroglou, ali i on je srećom prebacio vrata.

U međuvremenu je Hrvatska imala još jednu priliku, Modrić je u 69. minuti izvrsno proigrao Perišića, no udarac napadača Intera s osam metara prohujao je preko grede.

Da put u Pirej ne bude previše ugodan umalo se u 90. minuti pobrinuo najopasniji grčki igrač Mitroglou, on je sa 10-ak metara uputio vrlo neugodan udarac glavom koji je išao u sam donji lijevi kut hrvatskog gola, ali tada se istaknuo i Subašić koji je uspio iščupati loptu u polje.

UŽIVO:

90+4′ – KRAJ UTAKMICE, HRVATSKA JE POBIJEDILA S UVJERLJIVIH 4-1.

90+1‘ – Perišić je pokušao pucati iz velike udaljenosti, aligrčka je obrana blokirala njegov udarac.

90′ – Velika prilika za Grčku. Mitroglou je pucao glavom, ali Subašić je uspio obraniti.

89′ – I posljednja izmjena kod Hrvatske. Iz igre uz ovacije izlazi kapetan Modrić, a na travnjaku je Pašalić.

86′ – Pao je malo ritam, dojam je da svi jedva čekaju kraj.

82‘ – Dalić radi drugu izmjenu: prvi put u službenoj utakmici zaigrat će Vlašić. Izašao je Kramarić.

79′ – Bakasetas je dobio žuti karton nakon vrlo grubog prekršaja na Modriću.

77‘ – Atmosfera na tribinama je prekrasna, dosad nije bilo nikakvih incidenata.

75‘ – Evo nam i prve zamjene u hrvatskim redovima: umjesto strijelca Kalinića, u igri je povratnik Rebić.

71‘ – Posljednja izmjena u grčkom sastavu: Bakasetas je na travnjaku, a izvan terena je Stafylidis.

69′ – Nastavljaju se hrvatski napadi. Perišić je sada pucao iskosa s lijeve strane, a lopta je završila samo koji centimetar iznad grede.

67′ – Perišić je nakon lijepe akcije pucao s vrha šesnaesterca, ali blokirala je njegov udarac grčka obrana.

64′ – Nova prilika Hrvatske. Modrić je lijepo proigrao Kramarića, a ovaj iskosa s lijeve strane gađao dalji kut. Lopta je otišla koji centimetar od gola.

63′ – Grci su sada opasno zaprijetili. Mitroglou se izborio za udarac glavom iz neposredne blizine, ali lopta je otišla preko gola.

62‘ – Druga izmjena kod Grka: Tachtsidis je ušao umjesto ozlijeđenog Samarisa.

59‘ – Ne zaustavlja se Hrvatska, redaju se napad za napadom, Grci su na velikim mukama.

56′ – Kramarić se probio po lijevoj strani i pucao iskosa, ali odbio je to Karnezis u korner.

54′ – Perišić je potegnuo iz daljine, ali otišla je lopta daleko od gola.

49′ – Iskoristila je Hrvatska novu pogrešku grčke obrane, Stafylidis je prsim pokušao spustiti loptu vrataru, ali gurnuo ju je do Vrsaljka, a ovaj ju je proslijedio Kramariću kojem nije bilo teško iz blizine zabiti za 4-1.

49′ – GOOOOOOOOOL! HRVATSKA VODI S 4-1.

47′ – Odmah je krenula Hrvatska u nastavak napada, igra se pred grčkim golom.

46′ – Grci su napravili prvu izmjenu: Retsos je u igri umjesto Maniatisa.

46′ – POČELO JE DRUGO POLUVRIJEME.

45+3′ – KRAJ PRVOG POLUVREMENA, HRVATSKA VODI S 3-1.

44′ – Velike prilike za Hrvatsku! Perišić je ubacio s lijeve strane do Kramarića koji je pucao s desetak metara. Njegov je udarac obranio Karnezis, a na odbijenu je loptu natrčao Kalinić koji je nije uspio smjestiti u mrežu.

41‘ – Rakitić je opalio s više od 20 metara, lopta je otišla pored gola.

39′ – Službeni podatak kaže da je na Maksimiru 30.013 gledatelja.

33′ – Još jedna odlična akcija Hrvatske. Odigrali su naši brzu kontru, Vrsaljko je nabacio s desne strane na drugu stativu, a Perišić glavom smjestio loptu u gol.

33′ – GOOOOOOOL! HRVATSKA VODI S 3-1.

29′ – Fortounis je nabacio iz kornera, a Sokratis nadskočio Lovrena i glavom smjestio loptu u mrežu. Brozović je to pokušao glavom zaustaviti na crti, ali nije uspio.

GOL de Sokratis Papastathopoulos para Grecia en Zagreb al rematar de cabeza un saque de esquina botado por Fortounis.

Reacción 'helena'. Croacia 2-Grecia 1

pic.twitter.com/ahhDp1nxca — TOPFÚTBOL (@Yonkifutbol) November 9, 2017

29′ – GOOOOOOOL! GRČKA JE SMANJILA NA 1-2.

29‘ – Velika opasnost pred našim golom. Subašić je ispao iz igre, Zeca s lijeve strane ubacio u sredinu, ali pred golom je to očistio Vida.

26′ – Perišić je uspio pucati glavom, ali otišla je lopta pored gola.

21′ – Zeca je dobio žuti karton zbog prekršaja na Modriću.

19′ – Sjajna akcija naše reprezentacije. Strinić je u završnici ubacio s lijevog boka u sredinu, a Kalinić na prvoj vratnici petom smjestio loptu u mrežu.

🇭🇷🆚🇬🇷 GOOOOOOOOOOL Nikola Kalinić con Croacia contra Grecia. [ @FAHADHD24_ ] pic.twitter.com/UeNvkGNgTb — World AC Milan. (@WorldACMilan) November 9, 2017

19′ – GOOOOOOOL! HRVATSKA VODI S 2-0.

18′ – Lovren je sada pokušao glavom, ali otišla je lopta pored gola.

13′ – Otegnulo se izvođenje jedanaesterca jer se ukazivala pomoć Karnezisu. Kapetan Modrić je ostao miran i smjestio loptu u mrežu.

13′ – GOOOOOOOOOOL! HRVATSKA VODI S 1-0.

11′ – Karnezisu je pobjegla lopta, Kalinić je pokušao doći do nje, a grčki ga je golman pritom pokosio pred svojim golom. Čisti jedanaesterac, a Karnezis je dobio i žuti karton. Naši traže i crveni.

Karnezis’in sebep olduğu penaltı pozisyonu pic.twitter.com/1ObDA6d4Lw — Yunan Futbolu (@yunanfutbolu) November 9, 2017

11′ – JEDANAESTERAC ZA HRVATSKU!

9′ – Još je jednom Modrić ubacio u šesnaesterac iz prekida, ali nije to bilo opasno, lako su to Grci očistili.

6′ – Velika gužva nakon kornera, pokušali su pucati Lovren i Kalinić, ali na kraju je lopta završila u rukama Karnezisa.

5′ – Modrić je ubacio s desne strane, Grci su loptu izbili u korner.

3‘ – Počelo je kako se i očekivalo, Hrvatska je krenula u napad, Grci se brane pred golom.

1′ – POČELA JE UTAKMICA! SRETNO, HRVATSKA.

0′ – Prije početka minuta šutnje za preminulog bivšeg hrvatskog i belgijskog reprezentativca Josipa Webera.

0′ – Sve je spremno za početak utakmice, himne su odrađene, dvoboj kreće za koju sekundu.

0′ – Petnaestak je minuta do početka velikog dvoboja. Igrači obje momčadi odradili su zagrijavanje.

0′ – O atmosferi koja vlada ispred maksimirskog stadiona više pročitajte OVDJE.

0′ – Poznat je sastav Hrvatske. Kao što smo i najavili, Kalinić će u špici zamijeniti Mandžukića, Rakitić i Brozović će biti povučeniji u veznom redu, a iza napadača će biti Modrić. Na krilima su Perišić i Kramarić.

0′ – U šest dosadašnjih međusobnih utakmica Hrvatska je ostvarila samo jednu pobjedu, davne 1997. godine, tri su dvoboja završila neodlučenim ishodom, a dvaput je slavila Grčka.

0′ – Sreću je svojim zvijezdama, Ivanu Perišiću i Marcelu Brozoviću, zaželio milanski Inter.

🇭🇷 vs. 🇬🇷 | Best of luck for our Croatian duo when @HNS_CFF face Greece tonight! 💪#FCIM ⚫️🔵 pic.twitter.com/0kqFEtT6S9 — Inter (@Inter_en) November 9, 2017

0′ – Nešto više od tri sata prije početka utakmice Sportske novosti su objavile kako je Mandžukić definitivno otpao i kako će u vrhu napada umjesto njega zaigrati Kalinić. Kramarić će u tom slučaju zauzeti mjesto na desnom krilu. Mandžukićeva je ozljeda lakša, ali Dalić je odlučio da neće riskirati kako bi napadača Juventusa imao spremnog za uzvrat u Pireju.