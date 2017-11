UTAKMICA GODINE: Hrvatska s Mandžukićem i Kramarićem traži prekid crnog niza protiv Grčke

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom ključni su dani u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. U četvrtak na Maksimiru (20.45 sati) igra prvu utakmicu dodatnih kvalifikacija protiv Grčke, a uzvrat je na rasporedu tri dana kasnije u Pireju. Tekstualni prijenos utakmice i sva događanja uoči i poslije pratite na portalu Net.hr.

HRVATSKA TREBA IVANA PERIŠIĆA: Što se dogodilo s čovjekom za kojim je i veliki Jose Mourinho izgubio glavu?

GRČKI NOVINAR ZA NET.HR O SUDARU S VATRENIMA: ‘Nemamo ništa protiv vas, cijenimo vašu momčad. Samo želimo na Svjetsko u Rusiju’

[FOTO, VIDEO] DALIĆ OTKRIO 11 ZA GRČKU? Vatreni trenirali pred novinarima i Rakitićevim roditeljima: ‘Ovo je povijesna utakmica’



UŽIVO od 20:45

Hrvatska – Grčka 0:0

(vjerojatni sastavi)

Hrvatska: Subašić – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinić – Rakitić, Brozović – Kramarić, Modrić, Perišić – Mandžukić.

Grčka: Karnezis – Torosidis, Sokratis, Papadopoulos, Tzavellas – Tziolis, Samaris – Zeca, Fortounis, Stafylidis – Mitroglou

Ove dvije reprezentacije u prošlosti su se susrele šest puta. I samo je jednom Hrvatska slavila. Bilo je to prije više do 20 godina. U kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Francusku Davor Šuker zabio je jedini gol. Bilo je to 30. travnjak 1997.

JEDNA ĆE TRADICIJA OVAJ TJEDAN PASTI: Hrvatska nikad nije ispala u dodatnim kvalifikacijama, ali stopostotna je i Grčka

Nakon toga Vatreni su u dva navrata izgubili, a tri puta su susreti završili bez pobjednika.

Međutim ne muče ti podaci izbornika Zlatka Dalića.

“Ne gledam iza sebe. Što je bilo iza to nije bitno. To je za mene nevažan podatak. Dečki su spremni i razmišljamo samo o tome.”

Poručio je on i da su njegovi izabranici spremni, a jedini upitan je Mario Mandžukić.

“Kakva je situacija s Mandžukićem vidjet ćemo na posljednjem treningu. Ja znam da on želi nastupiti, ali vidjet ćemo kako će reagirati na treningu. Ovo je tek prvo poluvrijeme i ne treba forsirati jer je ispred nas i utakmica u Pireju”, kazao je izbornik.

Pogledaj fotogaleriju

Poznato je da je za susrete zbog ozljede otpao Milan Badelj, a njega će u sastavu vjerojatno zamijeniti Marcelo Brozović.

S druge strane Grčka reprezentacija također je u problemima. Kostas Manolas je suspendiran za prvi susret, a Sokratis Papastathopoulos nije siguran hoće li se uspjeti oporaviti od ozljede. Kapetan grčkog AEK-a Petros Mantalos otpao je za obje utakmice jer je u ligaškom susretu protiv Panioniosa slomio križne ligamente na lijevoj nozi.

Pogledaj fotogaleriju

No, to niti malo ne obeshrabruje izbornika Michaela Skibbea.

“Nadamo se dobrom rezultatu, bilo bi lijepo zabiti pogodak u prvoj utakmici. Bilo bi lijepo nastupiti na Svjetskom prvenstvu i igračima i meni kao treneru. Zbog toga smo svi dodatno motivirani”, njegova je poruka uoči prvog ogleda.

Veliki problem za obje reprezentacije predstavljaju žuti kartoni. Sedmorici Vatrenih prijeti propuštanje uzvratne utakmice ako na Maksimiru zarade opomenu. Među njima su Brozović, Kalinić, Perišić, Rog, Vida i Vrsaljko, dok su kod Grka u kartonirani Kapin, Mitroglou, Oikonomou, Restos, Stafylidis, Tzavellas i Torosidis.

Utakmica će se igrati pred krcatim tribinama. Do srijede navečer prodano je 28 500 ulaznica od 32 400. Do početka susreta sigurno će i ostatak planuti. Veseli to i izbornika Dalića.

“Ispred nas je velika utakmica i sretni smo zbog punog Maksimira. Hvala navijačima na tome i molim ih za strpljenje. To će nam trebati sa svih strana. Trebat će nam 12. igrač i velika podrška”.

Glavni sudac utakmice je Gianluca Rocchi.

Do sada je Vatrenima dijelio pravdu u dva navrata. U prijateljskom susretu s Belgijom 2010. (1:0 za Vatrene) te protiv Islanda prošle godine (2:0 na Maksimiru). Tada je ostao upamćen po crvenom kartonu Ivanu Perišiću u 93. minuti.

Riječ je o sucu koji u prosjeku svaku treću utakmicu dosudi kazneni udarac ili isključi igrača, a prosječno po utakmici dijeli četiri žuta kartona. Stoga će igrači morati biti posebno oprezni.