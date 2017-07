URNEBESNA FOTKA! Cro Cop usporedio Zvonimira Bobana s američkim glumcem: ‘On je bio prava faca’

Hrvatski majstor borilačkih vještina Mirko Cro Cop Filipović nakon duljeg vremena objavio je post na Facebooku.

Ovaj put zabavila ga je nevjerojatna sličnost legendarnog američkog glumca Charlesa Bronsona i nekadašnjeg kapetana hrvatske nogometne reprezentacija Zvonimira Bobana.

“Charles Bronson vs Zvone Boban. Inače za mlađu generaciju kojoj nije poznat, Bronson je holivudska legenda iz 60-ih i 70-ih.’Once upon a time in the west, Dirty dozen, The magnificent seven, Death wish i još puno njih su pravi klasici, a Bronson je bio faca prava”, poručio je Filipović.





Njegov post oduševio je tisuće fanova, koji su se u brojnim komentarima složili sa zapažanjem Cro Copa.