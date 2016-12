UOČI LOVA NA MEDALJU: Balić otkrio zašto Kopljara neće biti na SP-u i najavio velike promjene u reprezentaciji

Uoči početka priprema NOVA TV razgovarala je s Ivanom Balićem.

Hrvatski rukometaši u ponedjeljak se okupljaju uoči početka priprema za Svjetsko prvenstvo u Francuskoj, koje se od 11. do 29 siječnja održava u osam francuskih gradova (Aix-en-Provenceu, Bordeauxu, Lilleu, Parizu, Dunkerqueu, Lyonu, Montpellieru, Nantesu). Loša vijest je ta što je nastup na SP-u zbog problema s lijevim koljenom otkazao kapetan Marko Kopljar.

Kopljar zamolio za poštedu za SP

On će se staviti na raspolaganje izborniku Željku Babiću jedino, kako Net.hr doznaje, ako situacija na poziciji desnog vanjskog bude alarmantna. To bi značilo da, ako bi za turnir otpali primjerice Luka Stepančić i Luka Šebetić koji također imaju manjih problema s ozljedama, onda bi Kopljar uletio pod “mus”.

Marko je zamolio stručni stožer da ga se pusti da zaliječi to lijevo koljeno, ozljedu na njemu koju vuće već dvije godine. Da to zaliječi kako treba. Kordinator muški rukomet pri HRS-u Ivano Balić je u intervjuu za NOVU TV izjavio kako u reprezentaciji nema ozbiljnijih povreda.

‘Promijenit ćemo neke akcije, neki igrači će dobiti bitnije uloge’

“Čekamo da počnu te pripreme, u prvoj fazi nećemo imati igrače iz Bundeslige, oni će se priključiti prvoga i to je to. Malo ćemo promijeniti neke akcije, neki igrači će dobiti bitnije uloge i morat će preuzeti više odgovornosti. Kopljar ima problema s koljenom već dvije godine i zamolio je da nas pusti da to zaliječi kako treba. Znate kako to izgleda”, kazao je Balić i istaknuo kako je većina ljudi u Savezu bila za ostanak Babića na klupi reprezentacije, nakon što je Babić ponudio svoj mandat na raspolaganje.

“. On je najbolja opcija u ovom trenutku. Naravno da se moramo složiti da u Riju nije bilo najbolje, ali Bože moj život ide dalje. Imamo puno ideja i puno smo razgovarali posljednja tri, četiri mjeseca.”

Nazire li se neki novi Balić u Hrvatskoj ili inozemstvu?

”Pa ima talenata dosta definitivno međutim ljudi i treneri moraju shvatiti da se mora proći neki put odrastanja. Trebaš proći dosta jakih i teških utakmica da bi došao na neki nivo i za to treba vremena.’