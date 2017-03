UGLEDNI F1 EKSPERT ZA NET.HR NAJAVLJUJE NOVU SEZONU: ‘Nakon Ecclestonea neće nastati kaos, bolidi su brzi, navijači su ovo jedva dočekali’

U nedjelju, u sedam sati ujutro po hrvatskom vremenu, na stazi u Albert Parku u Melbourneu započinje nova sezona Formule 1. Po drugi put u povijesti, prvak neće braniti naslov. Nakon Alaina Prosta, za odlazak nakon osvojenog naslova odlučio se i Nico Rosberg.

Pred nama se sezona brojnih promjena, a o svemu što nas očekuje u svijetu Formule 1 razgovarali smo s jednim od najboljih poznavatelja ovog sporta Mladenom Jergovićem.

Veće dimenzije, atraktivniji bolidi

Puno je tehničkih promjena na bolidima, Forumula 1 trebala bi se od ove godine vratiti korijenima i biti atraktivnija za gledatelje.

“Ove sezone je vjerojatno najveća promjena u dimenzijama vozila, vraćeno je stanje koje je posljednji put bilo 1997. godine. Bolidi izgledaju puno skladnije, šire, niže, agresivnije, opasnije. To je bila namjera onih koji odlučuju, jer su bolidi počeli izgledati previše pitomo. Ukinuta su neka ograničenja koja su postojala u razvoju motora, što je dosta bitno. Sada motori, kao i prije 30 godina razvijaju preko 1000 konjskih snaga, što je prilično fascinantno ako znamo da se radi o motorima od 1600 kubika”, pojašnjava Jergović i dodaje:



“Drugo, povećane su vanjske dimenzije, vraćena je širina od dva metra što je dosta pridonijelo aerodinamici i povećanom potisku. Danas ujutro bio je trening i vremena su bolja nego u lanjskim kvalifikacijama, a znamo da se u kvalifikacijama uvijek voze najbrži krugovi. Očekuje se da će na sutrašnjim kvalifikacijama vremena biti bolja za oko dvije i pol sekunde u odnosu na prošle godine.”

‘Mercedes je skrivao karte’

Lewis Hamilton prošle se sezone borio za svoj četvrti naslov s momčadskim kolegom Nicom Rosbergom. Mercedesi su dominirali, a ove godine glavni suparnici britanskom vozaču bit će vozači Ferrarija, Sebastian Vettel i Kimi Raikkonen.

“Do jučer su svi mislili da Ferrari ima najveće šanse, međutim jutros su vožena dva treninga i pokazalo se da možda su te prognoze bile mrvicu preuranjene. Temeljile su se na rezultatima testiranja u Barceloni prije dva tjedna. Tu se Ferrari pokazao vrlo, vrlo ozbiljan konkurent Mercedesu. No, izvjesno je da je Hamilton skoro sve te zimske treninge, testiranja, s punim tankovima što odmah znači dvije, tri sekunde sporije. Mercedes je zapravo skrivao karte, nisu pokazali svu snagu.”

https://t.co/AXMk0rBXmF – Hamilton fastest in first free practice for Formula 1 Australian GP https://t.co/hjNYPWVZlp pic.twitter.com/5rSoyDZmsN — Live F1 News (@LiveF1News) March 24, 2017

Ferrari zasad izgleda kao jedini pravi konkurent Mercedesu

Ipak, s ocjenom odnosa snaga među momčadima ne treba žuriti.

“Ferrari je dobar, puno bolji nego prošle godine i zasad izgleda kao jedini pravi konkurent Mercedesu. Red Bull je tu blizu, ali ipak mislim da kasni nekih pola sekunde ovog trenutka. Ferraru je ok, ali unatoč ogromnim ulaganjima, a govori se da su uložili preko 100 milijuna dolara samo za razvoj ovog auta prošle zime, što je nevjerojatan iznos i odgovara cjelokupnom budžetu nekih momčadi, ta ulaganja su još mrvicu nedovoljna, jer razvijao se i Mercedes. Ni oni baš nisu štedjeli na razvoju motora i auta. Još uvijek postoji neka mala razlika, barem u ovim treninzima i vidjet ćemo, kvalifikacijiama. No, utrka može dovesti do situacije koja je ujednačenija.

Debitira 18-godišnji kanadski tinejdžer

Ove sezone u Formuli 1 debitirat će kanadski tinejdžer, 18-godišnji Lance Stroll koji vozi za Williams.

“Strahovito je mlad, ima pedigre, europski je prvak u Formuli3 , pomeo je prošle godine to natjecanje, što se ne događa baš često. Sigurno je odličan vozač. Svi govore za tog klinca da je njemu lako jer je njegov otac milijarder i doslovno mu je platio ulazak u motosport, pa i ulazak u Formulu 1. No, u ovom slučaju to je prilično nepravedno jer u Formuli 1 ima puno vozača koji su platili svoje mjesto u momčadi. Čak i neki veliki vozači na taj su način ušli u Formulu 1, poput Nikija Laude. Lance Stroll je iznimno talentiran vozač koji će sigurno ostati u Formuli 1, postići će dobre rezultate. Početak će mu biti težak, jer je neiskusan, pogotovo za vožnju ovih teških bolida. No, za sad je u redu, na trennizima je bio samo dvije desetinke sporiji od kolege, strahovito iskusnog Felipea Masse, što je za respekt.”

Ecclestoneov odlazak nakon pola stoljeća

Svijet Formule 1 ove godine nije se promijenio samo zbog promjena motora i bolida, već i zbog odlaska dosadašnjeg gazde Bernieja Ecclestonea. Formulu 1 sad vodi grupacija Liberty Media.

“Promijenio se jako, jer je Ecclestone u ovom sportu praktički 50 godina. Bio je menadžer vozača, još tamo od 1968., pa onda vlasnik ekipe Brabham od 1971. nadalje, kontrolirao je televizijska prava od 1976. pa i cijeli sport od početka ’80-ih. Bio je glavna figura, govorimo o pola stoljeća. Ovog vikenda počinje prva utrka na kojoj njega nema, nema ga fizički, ali čak ni u jednoj funkciji. On ima samo ulogu počasnog direktora, emeritusa, ali je zapravo maknut u stranu. Amerikanci su ga neceremonijalno maknuli. Neki u Formuli 1 kažu ‘hvala Bogu, već je bilo i vrijeme’, drugi se pitaju ‘kako će sve to funckionirati, nastat će kaos”, prepričava Jergović.

Team chiefs see F1 role for deposed Ecclestone https://t.co/7j2pOIYXWO — The Daily Star (@DailyStarLeb) March 24, 2017

‘Neće nastati kaos’

No, svijet Formule 1 ide dalje i bez Ecclestonea.

“Naravno da neće nastati kaos. Pogotovo zato što su ljudi koji su sad zauzeli Ecclestoneovo mjesto itekako kompetentni, osobito čovjek koji je zadužen za operativnu stranu Formule 1, a to je Ross Brawn. On je jedan od najuspješnijih menadžera i tehničkih direktora ikada. On je u Formuli 1 i autosportu osvojio ukupno 24 naslova svjetskog prvaka. Vodstvo su preuzeli ljudi koji su itekako organizirani, koji znaju što rade. Bit će drugačije, neće biti autokratski, ponekad tvrdoglavo i apsurdno, kao što je to znao raditi Bernie Ecclestone. Naravno, neće biti tako osebujno. No, Formula 1 neće propasti. I dalje će se razvijati, možda čak navijači i publika više doći na svoje, jer će Formula 1 biti pristupačnija i vjerojatno popularnija”, zaključio je Jergović.