UEFA IZBACILA SRNU S POPISA ŠAHTARA ZA LIGU PRVAKA: Istraga i dalje u tijeku, navodno je bio pozitivan na anabolički steroid

Darijo Srna izbačen je s popisa Šahtara za drugi dio utakmica Lige prvaka, objavila je danas Uefa. Ova vijest sama po sebi nije neka novost s obzirom da se Srna sam povukao iz svih natjecanja dok se ne razjasni njegova situacija.

Iščekivanje

Ali ova vijest podsjetila je na njegov slučaj koji traje možda i duže no što bi trebao.

“Trenutno istražujem moguće izvore pronađene tvari te u potpunosti, dobrovoljno i s punim poštovanjem surađujem s Nacionalnim antidopinškim centrom Ukrajine (NADCU). S ciljem da se posvetim svojoj obrani i spriječim svako moguće uznemiravanje mog tima i mojih suigrača, donio sam odluku da se povučem iz svih natjecanja dok se pravni proces koji je u tijeku ne završi. U potpunosti ću se fokusirati na to kako bih sačuvao svoju čast i poštenje”, napisao je Srna krajen rujna prošle godine u otvorenom pismu javnosti.

Nacionalni antidopinški centar Ukrajine u proteklih pet mjeseci nije uspio doći do rješenja Srninog slučaja, a to našeg bivšeg reprezentativca zasigurno frustrira. On i dalje trenira s momčadi, čekajući što će se dogoditi s njegovom sudbinom i hoće li možda i prije nego li je to planirao objesiti kopačke o klin.

Rok za odluku je 22. ožujak

Rekao je da doping svjesno nikada nije uzeo, ali i nesvjesno uzimanje moglo bi mu donijeti zabranu igranja od barem godinu dana.

“Mislim da je vrijeme da okončamo taj postupak, no i dalje čekamo nekoliko dodatnih objašnjenja koja nam trebaju da zaključimo dotični slučaj. Onoga časa kada od Srne dobijemo potrebne informacije, siguran sam da ćemo slučaj zatvoriti u roku dva do tri tjedna. S napomenom da je konačni rok za zaključenje slučaja 22. ožujka ove godine”, rekao je zamjenik direktora Nacionalnog antidopinškog centra Ukrajine, Yaroslav Kruchek, a prenosi Sportske Novosti.

A kako doznaje isti medij, Srna je navodno bio pozitivan na anabolički steroid što bi mu donijelo zabranu igranja od četiri godine (dvije nakon žalbe) što bi definitivno označilo kraj karijere 35-godišnjeg desnog beka. Barem one igračke jer izbornik Zlatko Dalić izjavio je kako bi ga volio imati u svom stožeru, ali ukoliko nalaz na doping bude pozitivan i to je dovedeno u pitanje.