U LOVU NA LEGENDU: Čudesni Južnoafrikanac slavio na 400 metara, Lavillenie još jednom ostao bez zlata

Južnoafrikanac Wayde van Niekerk (25) potvrdio je kako je trenutačno najbolji trkač na 400 metara na svijetu, naslovu olimpijskog pobjednika iz Rio de Janeira do kojega je lani stigao sa svjetskim rekordom pridodao je i naslov svjetskog prvaka na SP u Londonu.

Van Niekerk je do pobjede u finalu Londona stigao na suveren način, s vremenom od 43.98 i velikim usporavanjem u završnici. Bez obzira na to usporavanje, srebrnom Bahamcu Stevenu Gardineru pobjegao je 43 stotinke, dok je do bronce stigao Katarac Abdalelah Haroun sa 44.48.



IAAF zabranio nastup Makwali

Nažalost, u finalu nije mogao nastupiti Bocvanac Isaac Makwala, Međunarodni atletski savez (IAAF) je tijekom poslijepodneva u utorak objavio kako Makwala neće nastupiti iz “medicinskih razloga na preporuku liječničkog delegata IAAF-a”.

KAOS U LONDONU: Trideset atletičara zaraženo želučanim virusom, morao se povući i jedan od favorita za zlato

Sjajni Van Niekerk će do kraja SP-a u Londonu pokušati osvojiti naslov i na 200 metara i tako ponoviti uspjeh velikog Amerikanca Michaela Johnsona iz Goteborga 1995.

Wayde van Niekerk golden again. Wins the 400m final in 43.98 '15 World Champs 🏅

'16 Olympics 🏅

'17 World Champs 🏅 pic.twitter.com/1gfbPaFshV — Chris Chavez (@ChrisChavez) August 8, 2017

Lavillenie tek brončani

Amerikanac Sam Kendricks (24) osvojio je naslov svjetskog prvaka u skoku s motkom na atletskom SP u Londonu s preskočenih 5.95 metara

Mladi je Amerikanac do najvećeg uspjeha u karijeri stigao preskočivši 5.95 metara u trećem pokušaju čime je za šest centimetara nadmašio srebrnog Poljaka Piotra Liseka (25) i brončanog Francuza Renauda Lavilleniea (30).

Imao bi Kendreicks zlato i bez preskočenih 5.95, jer je sve prethodne visine svladavao iz prvog pokušaja, za razliku od Liseka i Lavilleniea, no tih skokom je natjerao Lavilleniea da svoj treći pokušaj potroši na 6.01m što je za ovog velikog Francuza ove godine ipak previsoko.

Lavillenie posljednjih godina dominira skokom s motkom, 2012. je osvojio i olimpijsko zlato, no nikako ne može osvojiti i svjetski naslov. Ovo mu je četvrta bronca uz srebro iz Moskve 2013.

Za Liseka je ovo druga medalja sa svjetskih prvenstava, prije dvije godine u Pekingu je podijelio broncu s Lavillenieom.

Branitelj naslova, Kanađanin Shawnacy Barber je sa skromnih 5.65m završio na osmoj poziciji.

Europljanima zlato i srebro na 800 metara

Francuz Pierre-Ambroise Bosse (25) osvojio je naslov svjetskog prvaka na 800 metara na atletskom SP u Londonu, mladi Francuz je do najvećeg uspjeha u karijeri stigao s vremenom 1:44.67 minuta ispred srebrnog Poljaka Adama Kszczota (27) koji je zaostao 28 stotinki, dok je do bronce stigao Kenijac Kipyegon Bett sa 1:45.21.

Bosse je bio sudionik finala na posljednja tri velika natjecanja, ali je na SP u Moskvi 2013. bio sedmi, a u Pekingu 2015. peti, dok je na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru bio četvrti. U Londonu je uspio taktički pogoditi utrku, krenuo je u finiš 200 metara prije cilja i uspio se održati na čelu.

Dvostruki uzastopni europski prvak Kszczot u odličnoj je završnici uspio skočiti sa šestog na drugo mjesto i tako ponovio uspjeh otprije dvije godine iz Pekinga.

Mladi 19-godišnji Bett uspio je na svom prvom velikom natjecanju stići do medalje i to s četiri stotinke ispred četvrtog Britanca Kylea Langforda koji je otrčao osobni rekord.

Najveći favorit za zlato uoči natjecanja Bocvanac Nijel Amos ostao je peti sa 1:45.83.

Kenijci nastavili dominaciju na 3000 zapreke

Conselsus Kipruto (22) osvojio je naslov svjetskog prvaka na 300 metara sa zaprekama na SP u Londonu, on je tim trijumfom produžio pobjede predstavnika svoje zemlje u ovoj disciplini na 14 zaredom, odnosno još od Tokija 1991. godine.

Kipruto je do pobjede u Londonu stigao u vremenu od 8:14.12 minuta čime je naslovu olimpijskog pobjednika pridodao i svjetski naslov te se tako potvrdio kao legitimni nasljednik svog velikog sunarodnjaka Ezekiela Kemboija koji je osvojio zlato na posljednja četiri SP-a. Kipruto je bio prvi do Kemboija u Moskvi 2013. i Pekingu 2015.

Srebro je sa 8:14.49 osvojio Marokanac Soufiane Elbakkali, dok je vlasnik najboljeg rezultata na svijetu ove godine i srebrni iz Rija lani, Amerikanac Evan Jager osvojio broncu sa 8:15.53.

Veliki Kemboi je u dobi od 35 godina nastupio i u Londonu, ali je u dobi od 35 godina ostao tek 11. sa 8:29.38.

Rezultati finala:

atletičarke, koplje:

1. Barbora Špotakova (Češ) 66.76m

2. Li Lingwei (Kina) 66.25

3. Lu Huihui (Kina) 65.26

4. SARA KOLAK (HRV) 64.95

5. Eda Tugsuz (Tur) 64.52

6. Tatjana Haladovič (Bje) 64.05

7. Katharina Molitor (Njem) 63.75

8. Liu Shiying (Kina) 62.84

9. Martina Ratej (Slo) 61.05

10. Kelsey-Lee Roberts (Aus) 60.76

11. Asdis Hjalmsdottir (Isl) 60.16

12. Elizabeth Gleadle (Kan) 60.12

atletičari, 400 metara:

1. Wayde van Niekerk (JAR) 43.98

2. Steven Gardiner (Baha) 44.41

3. Abdalelah Haroun (Kat) 44.48

4. Baboloki Thebe (Boc) 44.66

5. Nathon Allen (Jam) 44.88

6. Demish Gaye (Jam) 45.04

7. Fred Kerley (SAD) 45.23

. Isaac Makwala (Boc) nije nastupio

800 metara:

1. Pierre-Ambroise Bosse (Fra) 1:44.67

2. Adam Kszczot (Polj) 1:44.95

3. Kipyegon Bett (Ken) 1:45.21

4. Kyle Langford (VB) 1:45.25

5. Nijel Amos (Boc) 1:45.83

6. Mohammed Aman (Eti) 1:46.06

7. Thiago Andre (Bra) 1:46.30

8. Brandon McBride (Kan) 1:47.09

3000 zapreke:

1. Conseslus Kipruto (Ken) 8:14.12

2. Soufiane Elbakkali (Mar) 8:14.49

3. Evan Jager (SAD) 8:15.53

4. Mahiedine Mekhissi-Benabbad (Fra) 8:15.80

5. Stanley Kipkoech Kebenei (SAD) 8:21.09

6. Matthew Hughes (Kan) 8:21.84

7. Tesfaye Diriba (Eti) 8:22.12

8. Tafese Seboka (Eti) 8:23.02

9. Getnet Wale (Eti) 8:25.28

10. Albert Chemutai (Uga) 8:25.94

11. Ezekiel Kemboi (Ken) 8:29.38

12. Jairus Kipchoge Birech (Ken) 8:32.90

13. Yoann Kowal (Fra) 8:34.53

14. Jacob Araptany (Uga) 8:49.18

. Bilal Tabti (Alž) diskvalificiran

skok s motkom:

1. Sam Kendricks (SAD) 5.95m

2. Piotr Lisek (Polj) 5.89

3. Renaud Lavillenie (Fra) 5.89

4. Xue Changrui (Kina) 5.82

5. Pawel Wojciechowski (Polj) 5.75

6. Axel Chapelle (Fra) 5.65

7. Kurtis Marschall (Aus) 5.65

8. Shawnacy Barber (Kan) 5.65

9. Armand Duplantis (Šve) 5.50

. Arnaud Art (Bel) bez rezultata

. Raphael Holzdeppe (Njem) bez rezultata

. Yao Jie (Kina) bez rezultata