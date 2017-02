U HAJDUKU SE POHVALILI: Talentirani dvojac produljio vjernost splitskom velikanu

Nogometaši Hajduka Toma Bašić i Josip Juranović potpisali su u četvrtak nove ugovore s Bijelima do ljeta 2020. godine, priopćio je klub.

Dvadesetjednogodišnji Juranović s Bijelima je do sada imao ugovor do ljeta 2018. godine, dok je Bašića ugovor s Hajdukom vezao do ljeta 2017. godine.

“Velika mi je čast što sam potpisao profesionalni ugovor s Hajdukom. Za mene ovo predstavlja novi poticaj za još veću borbu na terenu. Sretan sam jer je Klub pokazao da računa na mene, a ja ću to povjerenje vratiti na najbolji mogući način. Vjerujem da ću u narednom vremenu pomoći Hajduku da ostvari još bolje rezultate”, izjavio je Juranović je nakon potpisivanja ugovora.



On je za prvu momčad Hajduka debitirao prije nešto manje od dvije godine u dvoboju protiv Rijeke, a za Bijele je dosad upisao ukupno 68 nastupa i pritom zabio jedan zgoditak uz sedam asistencija.

“Ovo je velika stvar za mene i moju obitelj. Jako sam sretan i ponosan što sam potpisao ugovor za najdraži Klub. Sada prije svega želim nastaviti napredovati i opravdati povjerenje trenera Carrilla” rekao je Bašić, koji je u Hajduku od ljeta 2014. godine te je do sada je za nastupio u 27 dvoboja i postigao četiri gola uz dvije asistencije.