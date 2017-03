U BARCELONI ODUŠEVLJENI HRVATOM: ‘To je odlična vijest. Rakitić je imao nekoliko ponuda od drugih klubova’

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u petak je potpisao novi ugovor s Barcelonom prema kojem će u kubu ostati do 30. lipnja 2021. godine.

Odlična je to vijest s obzirom na to da je posljednjih mjeseci prolazio kroz najteže razdoblje otkako je 2014. stigao iz Seville. Naime, poslije El Clasica pao je u nemilost trenera Luisa Enriquea te je ispao iz početnog sastava. Iznenadilo je to mnoge, ali opet je Rakitić izborio naklonost trenera pa je redovito u momčadi.

“To je odlična vijest. On je važan igrač i ostaje u klubu. To je uvijek dobro”, prokomentirao je trener Barcelone.

LUIS ENRIQUE : "La prolongation de Rakitic est une bonne nouvelle. Il continue de faire de grosses performances." pic.twitter.com/YPiKMYWeda — Barca France (@BarcaStuffFRA) March 11, 2017

“Imao je ponude iz drugih klubova, ali jako smo sretni Ivanom, njegovim igrama i svime što je postigao u klubu, kao i time što uvijek traži način da napreduje. Ovo je stvarno super vijest”, poručio je Enrique.

Kao što je u nekoliko navrata objavljeno za Rakitića su navodno željeli klubovi iz Manchestera i Juventus.

Barcelona, inače, u nedjelju u 16.15 sati gostuje u Deportivu. Bit će zanimljivo vidjeti kako će igrači odgovoriti nakon fantastičnog preokreta protiv PSG-a u Ligi prvaka.