TVORAC CIBONONOG ČUDA OTIŠAO IZ KLUBA: ‘Razočaran sam, nisam očekivao ovakav potez kluba’

Iza Cibone je turbulentna sezona koja je, zahvaljujući silnom trudu igrača i trenera Damira Mulaomerovića ipak okončana pristojnim rezultatom, finalom u kojemu su “vukovi” odigrali pet utakmica s Cedevitom i protiv favorizirane momčadi “junački pali”.

Kad se na sve pridodaju i brojni odlasci igrača tijekom sezone (Žižić, Slavica, Šiško, Sulejmanović), rezultat Cibone u sinergiji s navijačima još je čudesniji. Sve to ipak nije bilo dovoljno da čelnici kluba ponude novi ugovor treneru Damiru Mulaomeroviću, već je nakon jučerašnjeg razgovora zaključena suradnja.

U Cibonu su Muli ponudili tek mjesto pomoćnog trenera, što je prilično potcjenjivački…



“Nisam mogao pristati na takvu situaciju”

“Ponuđen mi je novi ugovor prema kojemu bih trebao biti pomoćnik nekom novom treneru, a ni sam ne znam tko bi to trebao biti. Jasno je da na takvu situaciju nisam mogao pristati i odlučio sam otići. Odmah moram reći da Ciboni želim svu sreću u budućnosti. Ja ću je uvijek pratiti i željeti joj sve najbolje”, izjavio je Mulaomerović za Basketball.hr.

Teško je zamisliti s kakvim se sve problemima susretala Cibona ove sezone, od stalne prijetnje ovrhom, neplaćanja igrača…

“Bili smo pritisnuti raznim problemima, čestim odlascima igrača, no mislim da je igra bila sve bolja pri kraju prvenstva. Nije lako motivirati igrače kada nisu plaćeni, kada im glava nije samo u košarci. Svoj sam posao obavljao profesionalno. Trud se isplatio. U prvenstvu smo izbacili Zadar pa Šibenik, igrali finale protiv Cedevite gdje je odlučila jedna lopta. Potvrda da sve nije bilo uzalud su ljudi koji su došli na posljednju utakmicu”, dodao je Mulaomerović koji je i kao igrač ostavio veliki trag u Ciboni ’90-ih.

“Željeli smo se navijačima odužiti trofejem, nismo uspjeli”

“Proveo sam možda i najbolje godine svoje igračke karijere u njoj. Volim Cibonu, sve oko nje doživljavam emotivno. Nevjerojatan je osjećaj kada te u finalu bodri puna dvorana, a 500 ljudi ostane izvan. Željeli smo se navijačima odužiti trofejem, nismo uspjeli”, kazao je razočarani Mula.

“Prazan sam, razočaran, potez kluba me iznenadio. Zaslužili smo šansu da idemo dalje. Uz dolaske novih igrača i saniranje postojećih dugovanja. No, tako je to u sportu. Što god da bude, ja Ciboni zaista želim sve najbolje”, zaključio je sad već bivši trener Cibone.