TUDOR DAN NAKON OTKAZA DOBIO NOVU PONUDU ZA POSAO: Mogao bi trenirati Nasrija i Samuela Eto’oa?

Igor Tudor prije nekoliko je dana dobio otkaz na mjestu trenera Galtasaraya, a navodno je već idući dan dobio poziv i ponudu za posao

Jedan od potencijalnih nasljednika na njegovom mjestu je i bivši izbornik Vatrenih i donedavni trener West Hama, Slaven Bilić. Tu je vijest neslužbeno potvrdio i Murat Özari, član Upravnog odbora Galatasaraya, ali bliže tom poslu su Fatih Terim, Ronald Koeman i Louis van Gaal, kako prenosi 24 sata. Osim turske momčadi, interes je za usluge našeg trenera pokazao i davljenik Premiershipa, Swansea.

Isti medij prenosi, kako je Igor Tudor, samo dan nakon otkaza u Galatasarayu, dobio poziv Alija Safaka Özturka , 33-godišnjeg predsjednika Antalyaspora koji se također natječe u Superligi i nalazi se na 16. mjestu od 18 momčadi koliko ih se natječe u najjačem rangu turskog nogometa.

Klub pun zvijezdi

Klupu Antalyaspora zbog loših je rezultata prije par dana napustio Leonardo, bivši trener Milana koji je u 16 utakmica uspio doći do svega tri pobjede. A to je pomalo neshvatljiv rezutat s obzirom na to kakve sve zvijezde igraju u tom klubu – tamo su Samir Nasri, Jeremy Menez, Johan Djorou i legendarni Kamerunac, Samuel Eto’o.



Tudor je navodno uzeo dan dva za razmišljanje o cijeloj situaciji i potencijalnom preuzimanju jedne od lošijih momčadi Superlige.