TU DRAMATIČNU NOĆ NIKAD NEĆE ZABORAVITI: Šime Vrsaljko progovorio o trenutku koji ga je zauvijek obilježio

Hrvatski reprezentativac Šime Vrsaljko postao je junak Madrida kada je tijekom utakmice između Atletica i Deportiva uz pomoć suigrača Gabija fantastično reagirao kada je Fernando Torres nakon jednog duela ostao nepomično ležati na travnjaku.

“Ne osjećam se zbog toga poput heroja. Jednostavno sam morao pomoći kada sam vidio da mu je loše. Tako sam reagirao i sretan sam zbog toga. Fernando je dobro i to je najvažnije. Prvi put sam napravio nešto takvo. Kada sam vidio kako nepomično leži i njegov izraz lica pomislio sam kako moram nešto napraviti. Puno sam puta čuo što treba napraviti u takvim situacijama pa mi je prvo prošlo kroz glavu da mu treba izvaditi jezik kako se ne bi ugušio”, rekao je Vrsaljko u intervjuu španjolskom Asu.

“Što mi je Torres rekao? Zahvalio mi je, ali neke stvari ostaju između nas. ne pripadaju mi zasluge. Svi igrači su pomogli, a liječnici su napravili sjajan posao. Ja sam napravio samo mali dio”, kaže desni branič.





Progovorio je on i o dolasku i Španjolsku te je priznao da mu je u početku bilo teško jer nije puno igrao.

“Vjerovao sam u sebe i sada se osjećam dobro. Prije dolaska u Španjolsku razgovarao sam s Mandžukićem i Rakitićem. Dali su mi nekoliko savjeta i nahvalili su klub. Nikada se nisam pokajao što sam tu došao. Simeone mi je rekao da ću dobivati prilike malo po malo”, kazao je Vrsaljko.

Tijekom utakmice s Valencijom navijači su skandirali njegovo ime.

“Bio sam iznenađen. Igrao sam i odjednom čuo svoje ime. Bio sam jako sretan jer sam znam koliko su navijači važni. Hvala im”, poručio je Vatreni.

Potom su krenula malo osobnija pitanja. Vrsaljko, kao što je poznato, dolazi iz Zadra gdje je njegovo prezime zbog oca slavnije nego ono Luke Modrića.

“Otac mi je godinama bio kapetan gradskog kluba. Igrao je u drugoj jugoslavenskoj ligi, ali i Lukino prezime je također slavno u Zadru. Mislim da je moj grad jedan od najljepših na svijetu”, rekao je Vrsaljko uz osmijeh.

“S ocem puno razgovaram o nogometu. Daje mi savjete. On mi je najbolji prijatelj. Nemam nogometnih idola. Puno je dobrih igrača i kvalitetnih braniča. Puno sam radio bih postao nogometaš”, kazao je desni branič Atletica.

O ratu

“Ne volim pričati o ratu. Volim reći kako je to prošlost i da moramo gledati prema budućnosti. Roditelji su i rekli da rat nikome nije dobro donio. Rođen sam 1992. Znam da je bilo ozbiljno, ali radije ne razgovaram o tome”, priča Vrsaljko, koji je jako dobar sa Slovencem Oblakom i Crnogorcem Savićem.

“Istina. Imam puno prijatelja iz Srbije, Bosne, Slovenije i Crne Gore. Meni to nije problem, bitno je kakav je čovjek. Njih dvojica su mi jako pomogli”, rekao je Vrsaljko te je progovorio o počecima u Dinamu.

“U Dinamu sam igrao na gotovo svakoj poziciji. Poslije nekog vremena trener me stavio na desni bek i tamo sam se osjećao dobro. Modrić? Dok sam se probijao kroz mlađe kategorije on je već igrao u seniorima. Potom je otišao u Englesku. Dobri smo prijatelji i savjetuje me. Odlična je osoba i nogometaš”, dodao je.

Svojedobno je Vrsaljko bio najmlađi debitant u reprezentaciji, sve do dolaska Alena Halilovića.

“Imao sam 19 godina. Zaigrao sam protiv Češke. Bilo je uzbudljivo. Za nekoga iz Hrvatske najljepši je osjećaj zaigrati za reprezentaciju. Srna? Puno sam razgovarao s njim. Bio je veliki kapetan i za mene najvažniji igrač u reprezentaciji. Sada baš poput njega želim ginuti za reprezentaciju, ali ne osjećam pritisak što sam njegov nasljednik”, poručio je.

Za kraj je rekao kako ga je Simeone naučio da bude mentalno jak te da će momčad ostaviti srce na terenu kako bi stigli do krova Europe.