TRENERSKI HIT HNL-A OTVORENO ZA NET.HR: ‘Sudačka organizacija i HNS imaju puno problema. Ovako više ne ide’

Zoran Zekić (42) trenerski je hit u HNL-u ove sezone.

Trener Osijeka radi sjajan posao na Gradskom vrtu. Njegova momčad trenutno je četvrtoplasirana u prvenstvu, a prošle sezone teškom su mukom izborili ostanak u prvoligaškom društvu.

Zanimljivo, ali u današnjem nogometu treneri koji su trenutno uspješni uglavnom su oni koji su u igračkoj eri bili stoperi ili defenzivni vezni. I zato odmah na početku jedno pitanje?

Defenzivci – uspješni treneri

Osim što su trenutačno ponajbolji treneri na svijetu, znate li što je još zajedničko Atleticovom Diegu Simeoneu, Pepu Guardioli iz Manchester Cityja, Carlu Ancelottiju iz Bayerna, Chelsajevom Antoniju Conteu, Massimilianu Allegriju iz Juvea i izborniku Francuske Didieru Deschampsu?

Zajedničko im je da su tijekom igračke karijere sva petorica bila defenzivni veznjaci.

I među hrvatskim trenerima potvrdilo se pravilo da su defenzivni vezni predodređeni da budu treneri. Pa su tako defenzivni vezni svojedobno bili Kruno Jurčić, Zoran Mamić, Niko Kovač, Igor Tudor i Ivan Jurić.

Jedan od najvećih hrvatskih trenera svih vremena, legendarni Tomislav Ivić, tijekom karijere u Splitu i Hajduku igrao je na poziciji defenzivnog veznog. Zekić nije. On je tijekom karijere bio napadač i iznimka je koja ne potvrđuje pravilo.

Odbio ponude Karabukspora, Sherifa i Adanaspota

“Na tragu ovoga želim kazati kako su braniči i defenzivni vezni valjda predodređeni da neke stvari na terenu vide bolje. Vodim se time koliko je braniču teško igrati protiv napadača koji se dobro kreće, igra dobro bez lopte, ima pravilne linije kretanja, a kad njemu pridodamo još vezne igrače koji znaju igrati i odigrati, onda se stoperu teško braniti. Pa valjda je njima i iz takvih situacija sad bolja percepcija u trenerskom poslu”, počinje svoju priču za Net.hr Zoran Zekić koji se, tako, našao u središtu zanimanja Turaka.

Naime, predsjednik Karabukspora Ferudun Tankut htio je na klupu dovesti upravo Zekića. No, on nije želio napustiti Gradski vrt, odbio je sjesti na klupu turske momčadi ispražnjenu nakon odlaska Igora Tudora u veliki Galatasaray.

Trener Osijeka kaže kako mu nije bilo teško odbiti ponudu Karabukspora, isto je napravio prije samo nekoliko mjeseci moldavskom Sherifu iz Tiraspola i Adanaspotu.

“Ta financijski primamljiva ponuda stigla je tri dana prije početka proljetnog dijela prvenstva. I stvarno ne znam kako bi mogao reći u klubu i igračima da ih napuštam. Ne mogu tako nešto napraviti. Druga stvar, imali smo ponude za dva, tri naša igrača, koje sam uspio uvjeriti da nigdje ne idu, da ostanu u klubu, profiliraju se još više kao igrači i samim time će im porasti cijena. I sad zamislite da odem. Isto tako, imamo u klubu ozbiljne ljude i sukladno s time napravljena je strategija koju želim ostvariti. Potpisao sam ugovor na tri godine i pokušat ću ga odraditi do kraja”, kazao je Zekić i osvrnuo se na tajnu uspjeha.

Žrtve dobrog rada

“Nema tu neke tajne. Veliki rad, odricanje… moji igrači rade s nevjerojatnim angažmanom svaki dan i time pokrivamo neke svoje mane. Znamo da, ako u svakoj utakmici ne pristupimo ozbiljno, onda smo u problemima. Imamo jasnu viziju nogometa kakav želimo igrati. Moderan, okomit, brz, napadački, s dobrom tranzicijom i posjedom lopte. Nekad ide, nekad ne ide, za sad je sve ok”, dao je do znanja strateg Osijeka i ušao u srž klupske strategije.

“Prvo je bilo financijski se stabilizirati. Onda napraviti selekciju, koja se ne može napraviti u jednom prijelaznom roku. Isto tako, planirano je da budemo među pet, šest momčadi HNL-a i da od sljedećeg ljeta napravimo još jedan iskorak. Mi smo već sad napravili iskorak u prvenstvu. Nažalost, s našim dobrim rezultatima povećali su se i apetiti. To je normalno. Granice se pomiću. Možemo reći da smo mi žrtve našeg dobrog rada i mislim da smo dosegnuli neki svoj maksimum”, iskreno će Zekić čijim igračima se smiješi Europa ovog ljeta.

“Niti Europa nam nije bila cilj. Imali smo tu s financijske strane predstečajnu nagodbu. Uefa to ne prepoznaje, tako da je klub predvođen direktorom Galićem morao ishoditi licence. Neke stvari su očito došle prebrzo. Daj bože da izborimo Europu. To bi bila naša nagrada za dobar rad”.

Simbioza s navijačima

Iza kiše uvijek dolazi sunce. Stara je narodna koja se itekako može primjeniti kad je u pitanju ovaj slavonski prvoligaš. Posljednjih godina Osijeku u prvenstvu nisu cvjetale ruže. Borili su se Osječani da ostanu u ligi, da se financijski održe na životu, navijači su bili nezadovoljni rezultatima kluba i situacijom u njemu. Kohorta je uzela igrače na zub, a Zekić je bio stao u njihovu obranu.

“Ako uspoređujemo period od prije godinu i pol dana i sad, to je nebo i zemlja. Neusporedivo. Čitava klima oko kluba, organizacija, odnos s navijačima. Moram posebno pohvaliti navijače. Nakon utakmice s Hajdukom navijači i igrači slavili su zajedno deset minuta nakon završetka susreta. To je bila jedna predivna simbioza igrača i navijača. Nadam se da će to potrajati što duže. Navijači su prepoznali sve dobre stvari što klub radi, požrtvovnost igrača na terenu. A ovo što je bilo prije godinu i pol dana, mogu samo reći da svatko živi u svojem svijetu. Meni je kao treneru moja momčad najbitnija. Ali opet, hvala svima što su bili uz nas, što su sad s nama”, sjetio se rođeni Osječanin i prokomentirao trenutnu situaciju u prvenstvu.

‘Treniramo praktički na njivama’

“Rijeka nije iznenađenje. Matjaž Kek i ljudi u klubu već pet godina rade sjajan posao. Znaju što žele, imaju jasnu viziju, ciljeve… Trener ima apsolutnu podršku svih u klubu i imaju nevjerojatnu atmosferu. Imaju i dobar teren na Rujevici, što se malo spominje, a jako je bitno. Mi svi sa strane koji tamo dođemo igrati, to je za nas kao svemirski brod. Puno klubova u Hrvatskoj, kao i mi, nemaju adekvatne uvjete za trening. Treniramo praktički na njivama. Evo, pala je kiša, meni sad kad s vama razgovaram prva je briga gdje ću ja održati trening sa svojim igračima. Ali klub ima pripremljeno sve. Kamp i stadion. Tako da i to ide nabolje”, objasnio nam je Zekić i naglasio kako je Rijeka favorit broj jedan za osvajanje naslova prvaka Hrvatske.

“Igraju najbolje. Dinamo je malo pao. Možda su preolako shvatili ovu sezonu, malo ih je i unazadila Liga prvaka jer nisu bili u pravom ritmu, neke igrače su prodali, ozljede, ali Dinamo je uvijek Dinamo. Do kraja prvenstva ima još dosta i svašta se može dogoditi”, kazao je trener bijelo-plavih.

Ponovno je suđenje u prvom planu

Tri kola u proljetnom dijelu prvenstva i Kup utakmica su iza nas, a dosta se govori o suđenju. Svi smo vidjeli veliku sudačku pogrešku u Vinkovcima gdje je Damir Batinić dosudio nepostojeći kazneni udarac nakon teatralnog pada Soudanija u kaznenom prostoru, a Hodžić je realizirao penal za tri boda s kojim su modri ostali u utrci s Rijekom.

Podiglo se puno prašine oko tog slučaja. Ponovno su na površinu izašle sumnje u povlašteni sudački status nekih klubova, termin nogometna močvara ponovno je postala omiljeni izraz političara. No, nije to bio jedini slučaj kad je riječ o dvojbenim sudačim odlukama.

Proteklog vikenda, sporna situacija viđena je u 35. minuti ligaškog susreta na Rujevici između Rijeke i Lokomotive, kada je nakon proslave gola Josipa Ćorića za 1-0 Lokosa i gestikuliranja prema riječkoj Armadi, Stefan Ristovski namjerno, bahato, bez potrebe, odgurnuo Lokomotivinog igrača koji je pao na travnjak. Sudac Gabrilo pokazao je Ristovskom i Ćoriću žute kartone, a lako je mogao kazniti domaćeg i crvenim.

‘Soudanija bi u svakoj normalnoj ligi mediji razapeli’

“Što se tiče Vinkovaca, sudac je i sam kazao da nije bio penal. Ali da je on mislio da je. Svi su udarili po Batiniću, a malo tko spominje Soudanija. To što je on napravio, to je u svakoj modernoj ligi osuđujuće i njega bi svi mediji razapeli. Druga stvar, igrao sam u nekoliko liga u svijetu, bio i trener u Moldaviji, nema kluba koji nije barem malo privilegiran. U svakoj zemlji ima jedan, dva kluba koji su privilegirani. Evo, pogledajte samo u utorak odigran sraz Arsenala i Bayerna. Topnici su izgubili 5-1 uglavnom zbog sudačkih pogrešaka. Ovaj im je sudio nepostojeći penal, isključio igrača i igra Engleza se raspala. Ali nitko ne traži opravdanja u sucima jer ih se niti ne može dobiti. Grešaka ima u HNL-u, nekad više, nekad manje”, objasnio je Zekić i onda se osvrnuo na goreći problem hrvatskog nogometa. Ili bolje kazati goruće probleme. Sudačku organizaciju i HNS kao krovnu organizaciju nogometa u Hrvata.

‘Trebamo napokon svi sjesti zajedno za stol i rješavati probleme’

“Sudačka organizacija kao i HNS imaju puno problema. Kao i cjelokupni hrvatski nogomet. Od toga ne treba bježati. O tome treba razgovarati. Trebamo napokon svi sjesti zajedno za stol i ljudi koji su zaduženi za to moraju ujediniti i rješavati probleme, a ne se svađati. Evo, u utorak smo opet imali skupštinu na koju nisu došli ljudi iz Splitsko-dalmatinske županije. Neki prikrivaju svoje nedostatke s tim. Jasno je da problema ima, jasno je i da ih konačno moramo početi rješavati. Razgovorom i pozitivom. Jer ovako dalje više ne ide”, otvoreno je kazao trener Osijeka i nastavio u istom smjeru. Imao je svašta za reći i nije htio šutjeti.

“Priče tipa Šuker ovo, Mamić ovo, to su stvari koje će se uvijek potencirati. Nisam baš siguran da, danas-sutra, kad dođu novi ljudi na čelo HNS-a, koliko će to zadovoljiti ljude. Opet će se pojaviti nešto što će nekom smetati. Vidite samo situaciju s Croatijom i imenom Dinamo. Vratilo se ime, par godina nakon toga počele tenzije navijača i uprave. Previše je negative oko HNS-a. Sport bi trebao biti taj koji spaja ljude, zato ova dijeljenja sjever – jug su glupa. Jasno je da nisu svi klubovi isti. Dinamo ima bazu, Dinamo ima novce, Dinamo ima rad iza sebe, Dinamo je u Zagrebu, a mi svi ostali moramo doći na taj nivo”.

‘Da sam imao broj od Bebeka, nazvao bi ga i ispričao mu se’

Zekić je u derbiju s Hajdukom proteklog vikenda bio poprilično nervozan zbog suđenja.

“Vidio sam neke stvari koje mi se nisu svidjele kod suđenja. Ali nakon susreta, kad sam pogledao analizu, da sam imao broj od gospodina Bebeka ja bi ga nazvao i ispričao mu se. Moje ponašanje nije bilo primjereno situaciji i Bebek je bio u pravu. Ali ja sam u tom trenutku to vidio drugačije. Isto tako, kad se povuće neka crta na kraju polusezone ili cijele sezone, možda su jedan, dva kluba i nešto profitirala na račun suđenja. Manje više sve je to tu. Svugdje u svijetu suci griješe, a kod nas se to previše potencira upravo zbog te loše klime u hrvatskom nogometu”, zaključio je Zekić.