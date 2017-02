TRENER TIANJINA DOPUTOVAO U FIRENZU PO HRVATSKOG NAPADAČA: ‘Kalinić ima sve karakteristike igrača kakvog trebamo’

Fabio Cannavaro ne popušta kad je u pitanju Nikola Kalinić. Bivši talijanski reprezentativac, a sadašnji trener kineskog Tianjin Quanjiana, doputovao je u Firenzu kako bi hrvatskog napadača pokušao nagovoriti da promijeni odluku.

Kineski klub u siječnju je pokušao dovesti Kalinića, spominjala se plaća od 10 do 12 milijuna eura za igrača i do 40 milijuna eura odštete za Fiorentinu. No, do dogovora nije došlo, navodno su Kinezi na kraju smanjili iznose, a Kalinić je sve pregovore presjekao odlukom o ostanku u Fiorentini.

No, uporni Cannavaro “igra” kao u danima kad je proglašen za najboljeg igrača svijeta. Nekad beskompromisni stoper ne odustaje od napadača koji mu je, kaže, “i dalje prvi izbor”.

U razgovoru za torinski Tuttosport, talijanski trener je ponovio svoju već iznesenu tezu.

‘Kalinić ima sve karakteristike igrača kakvog trebamo’

“Ne krijem da mi je Kalinić prvi izbori. Zbog mnogo razloga dosad se taj transfer nije realizirao, ali pred nama je puno dana, vidjet ćemo što će se dogoditi i što nudi tržište. Postoje mnoge prepreke zašto ne možete dovesti nekog igrača, trebate ih sve ukloniti. Kalinić nije jedini igrač kojeg pratimo, iako ima sve karakteristike igrača kakvog tražimo. No svatko ima svoj izbor”, kazao je Cannavaro dodavši:

“Svi mi govore da odustanem od kupovine igrača u Italiji, ali do sad nisam nikoga kupio, iako sam pokušavao. Prijelazni rok u Kini završava 28. veljače, još je puno mogućnosti pred nama,. Nije jednostavno, ali naša glavna ideja i dalje je dovesti jakog napadača”.