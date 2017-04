TRENER SIXERSA IMA VAŽNU PORUKU ZA ŠARIĆA: ‘Hej Dario, moj otac misli da ti šut nije dobar, gađaš kao u pikadu’

Na utakmici Philadelphije 76’ersa protiv Chicago Bullsa na utakmici se našao i otac Šarićevog trenera Bretta Browna i udijelio nekoliko savjeta sinu. Ne bez podloge, 80-godišnji Bob Brown je bio košarkaški trener u srednjoj školi i na sveučilištu u državi Maine te je najzaslužniji za profesionalni odabir svog sina.

Tata Brown nije mogao ne spomenuti Darija Šarića, hrvatskog reprezentativca koji igra sjajno u svojoj prvoj NBA sezoni i konkurira za nagradu za najboljeg novaka godine.

Udijelio je 80-godišnji trener nekoliko savjeta Šariću, pogotovo kad je u pitanju njegov šut.

Šarić ima emocije ‘na rukavu’

“Dario mora imati veću parabolu kod šuta. Mora se više spustiti u nogama. Njegov šut je previše ravan, kao da igra pikado”, očeve riječi prepričao je Brett Brown za Philly Voices i dodao:

“I onda mu je žao što mi je to rekao jer se ne želi petljati u moj posao”.

Na stranu šut, koji je Dario silno popravio ove sezone, trener Sixersa je prije nekoliko dana strahovito nahvalio Šarića.

“On je i više nego natjecatelj, nosi emocije na rukavu, njemu je stalo. To je važno, pogotovo u ovom gradu. Ako toga nemaš, nemaš šansi, a on toga ima ‘na bacanje’. To je Dario Šarić”, nedavno je izjavio Brett Brown.

wow just wow pic.twitter.com/UCC2d8KZeF — swaggy mitch (@SwaggyMitch) April 5, 2017

Zbog problema s petom Šariću ograničena minutaža

Šarić je na utakmici protiv Chicaga imao ograničenu minutažu zbog bolova u peti, a zabilježio je devet poena i deset skokova.

SVE JE BOLJI KAKO SE SEZONA BLIŽI KRAJU: Hezonja atrakcijama ‘zapalio’ Orlando

Do kraja sezone pred Philadelphijom su još tri utakmice, kod kuće protiv Milwaukeeja i Indiane te u gostima kod New Yorka.

Nakon što su subotu proslavi rođendan, Šarić će dan kasnije imati okršaj protiv Bucksa i Malcoma Brogdona, također kandidata za “rookieja” godine.