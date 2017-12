TRENER HAJDUKA OBJAVIO POPIS ŽELJA: ‘Mislim da svaki trener mora imati takvog igrača’

Bijeli na zimu planiraju pojačati momčad, a to je bila jedna od tema o kojoj je Kopić posvetio dosta pažnje.

Trener Hajduka Željko Kopić obratio se novinarima povodom završetka polusezone te je progovorio o svojih prvih 35 dana na klupi splitskog velikana, ali i o željama o novoj godini.

“Sretan sam i zadovoljan ostvarenim, ali ovo neka bude samo podloga i temelj za proljeće. Imamo dvije strane, jedna je rezultat koji je dobar, gdje smo u pet kola ostvarili 13 bodova, što je najkvalitetniji učinak u ligi. Ušli smo u polufinale Kupa i to su rezultati koji me čine zadovoljnim i ponosnim na ono što smo u kratkom periodu odradili. Što se tiče dojma, moramo to analizirati, nakon čega ćemo donijeti konačne procjene”, kazao je i dodao da je okupljanje 7. siječnja 2018. godine. Progovorio je i eventualnim pojačanjima u siječanjskom prijelaznom roku.

“Učinit ćemo sve da u iduću polusezonu uđemo još kvalitetniji. Jedno su trenerove želje, a drugo limitirajući faktori glede dovođenja igrača”, kazao je pa se osvrnuo na izjavu sportskog direktora Marija Branca koji je rekao da je gotovo nemoguće dovesti kvalitetnog domaćeg igrača.



Nemoguća misija

“Svjestan sam da bi svi voljeli da su u klubu igrači odrasli u Hajduku pa da su iz hrvatske priče, ali to što je sportski direktor rekao ima puno istine. Kad imaš i Rijeku koja je spremna platiti iznose za odštetu, također je Osijek u stanju, Dinamo ne treba ni spominjati, onda to nije jednostavno”, poručio je, javlja Dalmatinski portal. Progovorio je i na kojim bi pozicijama volio pojačati momčad.

“Sustav 4-3-3 je nešto što sam u većini klubova igrao i gdje se dobro osjećam. Može se iskazati napadački potencijal, što smo mi i pokazali. Ja sam s Brancom o tome i razgovarao. On ima jasnu sliku o tome što treba da bi ekipa izgledala kvalitetnije. Isto tako želim unutar imati pojedince da možemo igrati s trojicom iza. Imamo određene prvotimce koji tome mogu odgovoriti. To je kontekst kojim idemo, ali što se tiče pozicija, na svima gledamo najoptimalnije opcije”, kazao je no o imenim nije htio govoriti.

Otkrio je opak da ne bi imao ništa protiv dolaska prave desetke ako se na tržištu nađe takva.

“Mislim da bi je svaki trener trebao imati”.