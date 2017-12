TRENER BRISTOLA ZA MOURINHA JE SPREMAN NA SVE: ‘Razbio sam kćerkinu kasicu prasicu i bocu vina platio 450 funti’

“Shvatili smo da Jose posebno voli ovo vino koje u čašu mora naliti stručnjak”, rekao je Johnson

U četvrtfinalu Carabao Cupa od 20:45 sastaju se Bristol City i Manchester United, a to će im biti prvi susret nakon sezone 1988./1989. Trenera Bristola, Lee Johnson, stvarno se raduje ovom susretu, a i velike nade polaže u to da će imati priliku porazgovarati s Joseom Mourinhom. I ima plan kako to ostvariti:

“Potrošio sam 450 funti na bocu vina! Za to sam morao razbiti kasicu prasicu svoje kćeri, a posebno vino stiglo je iz Portugala.”

Ovaj 36-godišnji trener vodio je svoju momčad do pobjede u posljednjih osam od deset utakmica, a vino koje je naručio je Barca Velha Red 2004, navodno Mourinhovo omiljeno:



Želi pokupiti njegovu pamet

“Bili smo vrlo marljivi i shvatili smo da Jose posebno voli ovo vino koje u čašu mora naliti stručnjak. Zato se nadam da će doći i porazgovarati sa mnom barem na pet ili 10 minuta kako bih mogao pokupiti njegovu pamet”, rekao je Johnson, a prenosi BBC.

“Stvarno je na vrhu ovog sporta, a njegove trenerske kvalitete svjetske su klase”, ne prestaje Johnson s hvalospjevima na Moruinhov račun. Inače, na putu do četvrtfinala, Bristol je izbacio čak tri premierligaša, Watford, Stoke, Crystal Palace plus Plymouth, a u drugoj ligi nalaze se na trećem mjestu te im je prioritet izboriti nastup u Premier ligi iduće sezone.