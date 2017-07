TRAŽI SE KARTA VIŠKA! Vaterpolski savez poslao poruku navijačima: ‘Ovo su vam opcije’

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u subotu od 20.30 sati igra finale Svjetskog prvenstva s domaćinom Mađarskom.

Očekivano, nakon pobjede nad favoriziranom Srbijom povećao se interes navijača za odlazak u Budimpeštu, međutim loša vijest za sve one koji žele na utakmicu stiže od Hrvatskog vaterpolskog saveza. Naime, preko njih nije moguće nabaviti ulaznice jer su u potpunosti rasprodane.

Pogledaj fotogaleriju

HRVATSKI VRATAR MORA SE DOBRO ČUVATI: Mađari su u borbi za zlato spremni na sve, pa i na ovakve poteze



PALI U ZAGRLJAJ: Hrvatski izbornik otkrio što mu je nakon velike pobjede rekao srpski kolega

“Nažalost, ulaznice za sutrašnju finalnu utakmicu nije moguće nabaviti preko HVS-a jer su već mjesecima u potpunosti rasprodane. No, ako se ipak odlučite da nam u Budimpešti pružite podršku, na Margaret islandu na kojem je i Albert Hajos kompleks gdje se održavaju utakmice, organizirana je Fan zona za sve one koji ne uspiju ući na sam bazen. A pred samim bazenom cirkulirat će i naš tim koji će u zahvalu na podršci dijeliti CROWP vaterpolske kapice. Hvala Vam od na svoj podršci i interesu! Naši navijači su najbolji. Idemo zajedno do pobjede!!!”, poručili su iz Saveza putem Faecbooka.