TRANSFER KOJI PROBIJA GRANICE: Hoće li netko od ovih pet nogometaša na ljeto srušiti Pogbin rekord?

Rekordno vruće ljeto 2016. koje je obilježio transfer Paula Pogbe (89,9 miljuna funti) iz Juventusa u Manchester Uniteda uskoro bi moglo ući u sjenu nadolazećeg.

Jer prema svim očekivanjima Pogbina rekordna odšteta mogla bi izgubiti taj status.

Povodom toga poznati nogometni portal Four Four Two složio je listu igrača čiji bi eventualni transferi nadmašili navedeni.

1. Paulo Dybala

Napadač Juventusa želja je i Barcelone i Real Madrida. Krene li nadmetanje za njega bit će to transfer koji će probiti granicu do 100 milijuna funti.



2. Pierre-Emerick Aubameyang

Nadalje dosta se piše o čudesnom napadaču Borussije Dormtund Pierre-Emericku Aubameyangu. Njegov san je zaigrati za Real, ali ako ga oni ne odluče dovesti u redu stoje PSG i Manchester City.

3. Antoine Griezmann

Otkupna klauzula Antoinea Griezmann malo je ispod Pogbinog rekorda – 85,5 milijuna funti. Ali ako dođe do rata ponudama između Manchester Uniteda i Bayerna moguće je da će njegova cijena porasti.

4. Kylian Mbappe

Iako zvuči gotovo nemoguće, Kylian Mbappe, 18-godišnjak koji je zadivio sve tijekom osmine finala Lige prvaka, bit će jedno od najpoželjnijih imena ovog ljeta. Odšteta bi mogla biti preko 57,5 milijuna funti čime bi nadmašio trenutno najskupljeg tinejdžera Anthonyja Martiala, ali pitajne je za koliko. Odvede li Monaco na krov Europe velikani će se rado platiti i rekordnu odštetu za njega.

4. Eden Hazard

Najbolji igrač Chelseaja Edene Hazard jedan je od omiljenih Zinedineu Zidane. Javno je Francuz priznao u nekoliko navrata. S obzirom da vuče Chelsea prema naslovu prvaka Roman Abramovič neće se olako odreći miljenika publike. Stoga će Real itekako morati posegnuti duboko u džep da bi ostvarili svoju želju.

5. Dele Alli

U ovom trenutku vjerojatno je najbolji engleski nogometaš. Dele Alli briljira ove sezone. Zabio je 17 golova i iz utakmice u utakmicu sve je bolji, a tek mu je 20 godina. Nezamislivo je da će uskoro napustiti Tottenham, ali ako se to dogodi neće biti za manje od 100 milijuna funti. Pogotovo ako se zna koliko je težak pregovarač gazda Spursa Daniel Levy.