TORNADO PROTESTIRAO U JAZINAMA, DRAMA NA VIŠNJIKU: Zadar pobijedio Cibonu košem u posljednjoj sekundi

U hrvatskom derbiju 24. kola regionalne košarkaške ABA lige Zadar je na Višnjiku pobijedio Cibonu 85-84 košem Maja Kovačevića u posljednjoj sekundi susreta.

Bila je to utakmica brojnih preokreta, a obilježio ju je i jedan zanimljiv detalj. Navijačka skupina Tornado, nezadovoljna stanjem u klubu, bojkotirala je Višnjik, a derbi je pratila preko videozida u legendarnoj dvorani Jazine.

‘UPRAVA ODLAZI!’: Tornado bojkotira utakmicu, a derbi s Cibonom prati se u Jazinama

Na Višnjiku 1000, u Jazinama 2500 navijača

Na Višnjiku je bilo oko 1,000 gledatelja, dok je su Jazine bile pune. Okupilo se više od 2,500 gledatelja, a sav prihod od ulaznica bit će iskorišten za pomoć Anđeli Piplović oboljeloj od Rettovog sindroma.



Cibona je bolja ušla u susret, povela je 12-4, a u četvrtoj minuti imala je i plus 10 (16-6). Međutim, Zadar je u šestoj minuti izjednačio na 18-18, a potom i poveo 20-18. Na koncu prve četvrtine Zadar je imao tri koša viška (24-21). Cibona je u drugoj dionici okrenula rezultat i u 13. minuti je povela 29-24. Zadar se još jednom vratio i serijom 10-2 stigao do vodstva 34-31, a na koncu prvog poluvremena vodio je 42-41.

Treća četvrtina je donijela još jedan preokret. Gosti su od minus četiri (41-45) došli do sedam koševa plusa (58-51), ali je Zadar do kraja treće dionice uspio smanjiti na samo koš minusa (61-62). U posljednjoj četvrtini Cibona je povela sedam razlike (72-65), no domaćin se neočekivano brzo vratio i serijom 10-0 stigao do prednosti 75-72.

Barać 26, Reynolds 27 poena

U posljednje dvije minute ušlo se rezultatom 81-81, a sama završnica donijela je pravu dramu. Gosti su tricom Bošnjaka poveli 84-81, Krajina je smanjio na 83-84, a potom su ‘vukovi’ zapucali dva, a Zadar jedan napad. Domaćin je 15 sekundi prije kraja susreta osvojio loptu za zadnji napad, a nakon što je Ramljak promašio tricu činilo se kako će Cibona slaviti. Međutim, loptu je uhvatio Kovačević i sa zvukom sirene zabio za važnu pobjedu domaćina.

Zadar su do pobjede predvodili Boris Barać sa 26 koševa, devet skokova i četiri asistencije, Ivan Marinković sa 21 košem i šest skokova, te Kovačević sa 14 koševa. Kod Cibone najefikasniji su bili Scott Michael Reynolds sa 27 koševa i devet asistencija, te Željko Šakić sa 14 koševa, te Emir Sulejmanović sa 12 koševa.

Zadar je ovom pobjedom prepustio začelje ljestvice Krki koja ima skor 7-17, dok Zadar, Mornar i MZT imaju po osam pobjeda i 16 poraza. Cibona je ostala šesta (11-13), dok je u vodstvu Crvena zvezda (23-1) ispred Cedevite (18-6) i Partizana (18-6).