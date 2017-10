BURNA RASPRAVA U OTVORENOM O VATRENIMA: ‘To je negativno do neba, miniranje. Potvrda najvećeg šarlatanstva’

Poslije velike pobjede u Ukrajini jedno od glavnih pitanja u javnosti je ostaje li Zlatko Dalić izbornik.

Također, Davor Šuker i HNS i dalje su pod povećalom jer ih mnogi smatraju krivcima za loše stanje u nogometu. O tome su u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno” raspravljali Miroslav Ćiro Blažević, Dražen Ladić te sportski komentatori Marko Šapit i Edo Pezzi.

“Ne samo da sam očekivao nego sam i javno rekao da će Dalić napraviti čudo. Imao sam dojam da ćemo proći, a želio sam dati mali doprinos za njihovo samopouzdanje. Mjesto nam je na SP-u i tamo ćemo doći. Radio sam s Dalićem, bio mi je pomoćnik i tada se vidjelo koliko je iznimno talentiran. Ovo je bio jedan od rijetkih odličnih poteza HNS-a. Zaslužuje priliku. Pametan je, adaptirao se brzo i nije radio velike rošade. Došao je kao pedagog što je bio jedini logičan potez. Pripadaju mu sve zasluge za pobjedu” kazao je Blažević.

Ludo hrabar Dalić

Ladić smatra da je to bio hrabar potez.



“Napravio je ludo hrabar potez jer je pristao preuzeti reprezentaciju u toj situaciji. Kad sam to čuo pretpostavljao sam da je novi izbornik, ali sada vidim da je to bilo kratkoročno rješenje što je za njega bio rizik. Mislim da ni sam nije razmišljao o riziku. Što bi bilo da je izgubio. Vjerujem da o tome nije razmišljao. Hvala bogu sve je dobro ispalo i treba mu na tome odati priznanje”, poručio je legendarni vratar.

Ćiro je potom prokomentirao način na koji je Dalić došao na klupu.

“Ovo je potvrda najvećeg šarlatanstva u ozbiljnom nogometu što bi trebao biti hrvatski. Naš nogomet doživio je veliku afirmaciju, a onda dođu akrobati koji kompromitiraju sve ozbiljno što bi ta institucija trebala dati. Jeličić je to dobro rekao. Toga nigdje u svijetu nema. Način na koji su izabrali izbornika je apsurdan. Sjetimo se kako se izbacilo Štimca i kompromitiralo Kovača koji je imao prliku i pokazao da to nije bilo normalno. Takav linč i ja sam prošao, ali ovo nije dozvoljeno. Ovaj cirkus s Dalićem… Sada će ih voditi, a onda ćemo vidjeti. Pa gdje to ima. Kompromitirali smo sve ozbiljno u našem nogometu”, kazao je Blažević.

‘Zdravko nikako da shvati da osoba koju on nominira odmah dobiva otpor’

Mamić je prije nekoliko dana izjavio kako on nije utjecao na izbor.

“To je samo usluga Daliću. Zdravko nikako da shvati da osoba koju on nominira odmah dobiva otpor u javnosti ni kriva ni dužna. Tako je bilo s Čačićem. Igračima je sve bilo jasno i zato ga vjerojatno nisu slušali. Sada smo ipak još jednom dokazali da smo najjači kad je najteže… Pitanje je isto tako imamo li prave ljude na pravom mjestu”, dodao je Ladić.

U utorak će Vatreni doznati suparnika u dodatnim kvalifikacijama.

“Priželjkivao bih najatraktivniju ekipu. Ništa naše igrače ne može motivirati kao jak suparnik. Zato sam znao da ćemo pobijediti Ukrajinu i da će nadmašiti svoje kapacitete. Ako dobijemo autsajdera…. Vrlo brzo ih podcijenimo. To je pogreška jer danas ne postoji autsajder”, kazao je Blažević.

“Najviše bi nam odgovarale ekipe s Otoka jer igraju okomit nogomet, a to nama odgovara….”, mišljenja je Ladić. Potom je rekao da nema ništa protiv toga da su na klupi reprezentacija neiskusni treneri.

‘Mamiću zamjeram što je Čačića stavio’

“Nogomet danas nije kakav je bio prije 20-30 godina. Ovo što se događa u Hrvatskoj ima i u svijetu. Prosinečki je prvi posao dobio u Azerbajdžanu, a Bilić je isto bez velikog iskustva preuzeo Hrvatsku te je imao je najbolji prosjek od svih. Stvar je da li si pravi ili nisi, a ne imaš li dovoljno iskustva….Stvari su se promijenile….Ćiro? Premalo je vremena da bih mogao opisati kakav je bio izbornik. On je dobro pogodio što treba momčadi koju ima. Uvjeren sam da mnogi treneri koji bi dobili tu momčad ne bi napravili rezultat jer bi napravili konflikt u momčadi. U onoj reprezentaciji nije bilo lako pomiriti karaktere takvih igračkih veličina”, kazao je Ladić.

Mamić putem Facebooka pozvao Bilića da se vrati.

“To je negativno do neba. To je miniranje. Nije Mamić sklon baš tome. A to što je rekao da nije sudjelovao u priči oko Dalića sigurno je istina. To je Šuker napravio. Ali zamjeram mu što je Čaćića stavio. Rekao sam mu da mi kaže koje argumente ima, odgovorio mi je da nije imao boljeg. Žao mi je sada Čačića…Portugal? Samo s jednim potezom bio bi prvak Europe. Samo da je Pjacu stavio prije bili bi prvaci Europe”, burno je reagirao Ćiro.

Izbori u HNS-u

Izbori u HNS-u su u travnju, a Dario Šimić se spominje kao Šukerov protukandidat.

“On je moralna vertikala bez imalo sumnje. Jedan hrvatski reprezentativac koji ima puno utakmica iza sebe. Ne znam kako će Janica reagirati jer o njoj ovisi hoće li se i dalje raditi ovakva lakrdija od izbora ili će doći do promjena. Dario nema šanse u ovakvom sustavu. Vlada mora nešto poduzeti. Moraju reagirati”, kazao je Blažević.

Ladić se pak ne zamara pitanjem tko bi trebao biti na čelu HNS-a.

“Šimić bi to mogao biti kao i Stanić, Boban… Možemo govoriti o imenima, ali treba postaviti kriterije”, jasan je.

Za kraj gosti su govorili o budućnosti hrvatskog nogometa. Ćiro se pritom pozvao na Arsenea Wengera.

“Hrvatska nogometna reprezentacija jedna je od najvećih na svijetu. Smatra to i Wenger. Slažem se njim da malo tko ima toliko talenta”, kazao je Ćiro i dodao.

“Dalićev su utjecaj pralizirali jer se unaprijed zna da je angažiran za dvije utakmice”, smatra.

Ladić je dodao da je za njega budućnost svjetla.

“Imamo sreću da reprezentativci igraju diljem svijeta. Bilo bi dobro da se ovih mjesec dana suzdržimo od negativnih stvari i da se igrači pripreme kako treba”, završio je.