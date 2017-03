TKO MU MOŽE PROTURJEČITI? ‘Završio sam karijeru, ali želim oproštajnu borbu. Zanima me samo Fjodor, nitko drugi’

Mirko Filipović iznenadio je javnost svojom željom da još jednom uđe u ring, a za oproštajnu borbu želja mu je da se bori protiv vjerojatno najboljeg MMA borca svih vremena Fjodora Jemljeljanjenka.

Neki su tu želju Cro Copa dočekali s oduševljenjem, neki su se začudili. Mirko je čak ušao u polemiku s nekim navijačima na svojoj Facebook stranici.

CRO COP POLUDIO ZBOG PROVOKACIJE S FACEBOOKA: ‘Legendo boli te sisa za moje borbe’

“Nikome nisam dužan polagati račune”, izjavio je Mirko Filipović za SN.



‘Završio sam karijeru, ali želim oproštajnu borbu’

Dodatno je pojasnio:

“Rekao sam da sam završio svoju karijeru, to stoji i dalje. No, isto tako sam rekao da bih volio oproštajnu borbu. Mislio sam isključivo na Fjodora, samo me ta borba zanima. Samo s njim još mogu jednom ući u ring i boriti se jer dosta mi je borbi i krvavih treninga. Ovo bih ipak s guštom odradio, u to me gura samo sportski motiv.”

MIRKO UVJEREN U OKRŠAJ PROTIV FJODORA: ‘Bit ću u formi života. Da ne vjerujem u pobjedu, ne bih u to ni ulazio’

Posljednji put Fjodor i Mirko imali su epski okršaj 2005. godine.

“Ona borba s Fjodorom iz 2005. dio je povijesti slobodne borbe.”

‘Čekao sam nalaz liječnika’

Mirko je posljednju borbu imao na Staru godinu kad je slavio na Rizinovom Grand Prixu. Nakon toga morao je na operaciju već prilično načetog koljena.

“Čekao sam dva mjeseca od operacije da vidim u kakvom je stanju koljeno. Kontrolni pregled u ponedjeljak je bio zadovoljavajući, a to sam čekao da bih mogao pozvati Fjodora na borbu”, izjavio je Cro Cop koji još nije siguran hoće li do borbe s legendarnim Rusom ipak doći.

“Fjodor mora prvo odraditi borbu s Mitrioneom. Nemam kontakt s njim. Ako se sve poklopi, mogli bismo se boriti u listopadu ili studenom, pretpostavljam negdje u SAD-u”, zaključio je Mirko.

