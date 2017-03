TINEJDŽERKA IZBACILA HRVATICU: Mirjana Lučić izgubila dobiveni meč, Ćorić ostao bez drugog kola

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni nije se uspjela plasirati u 3. kolo velikog WTA turnira u Indian Wellsu, uspješnija od nje je u susretu 2. kola bila 17-godišnja Amerikanka Kayla Day sa 6-4, 5-7, 7-5 nakon dva sata i 15 minuta igre.

Lučić-Baroni si tako nije uspjela pokloniti pobjedu za 35. rođendan, kojega je proslavila dan ranije, protiv najbolje juniorke svijeta iako je bila na dva poena od pobjede kada je pri svom vodstvo od 5-3 u trećem setu na vlastiti servis imala 30-15. Nažalost, uslijedila je dvostruka servis pogreška, a zatim još dvije neprisiljene pogreške u izmjenama udaraca i Day je vratila izgubljeni servis iz prethodnog gema.

Nakon što ju je Lučić-Baroni vratila u dvoboj, Day je osvojila i sljedeća tri gema i tako ostvarila najveći uspjeh u dosadašnjoj seniorskoj karijeri.

Prva dva seta odlučio je po jedan “break”. U prvoj dionici Lučić-Baroni je izgubila servis u petoj igri, a odmah u sljedećoj nije iskoristila dvije prilike za “re-break” iako je u obje Day promašila prvi servis.

Nakon što je kod 3-5 u prvom setu izvukla 0-40, Lučić-Baroni tijekom čitavog drugog seta i sve do gema u koejmu je servirala za meč više nije bila suočena niti s jednom “break-loptom”, dok je u 12. igri drugog seta napokon uspjela pronaći način za oduzimanje servisa američke tinejdžerice čime je poravnala rezultat u susretu.

Kada je Lučić-Baroni napravila “break” i za vodstvo 5-3 u trećem setu činilo se kako će lako privesti susret kraju, no uslijedio je nevjerojatan preokret.

Poraz Ćorića

Borna Ćorić nije se uspio plasirati u 2. kolo velikog ATP turnira u Indian Wellsu, bolji od njega je u dvoboju 1. kola bio švicarski kvalifikant Henri Laaksonen sa 3-6, 6-4, 6-2 za dva sata i 11 minuta igre.

Ćorić je protiv trenutačno 123. igrača svijeta i 64 pozicije slabijeg rangiranog protivnika dobro odigrao samo prvi set u kojemu je ostvario tri “breaka” i riješio ga u svoju korist sa 6-3.

Naš je igrač i u dugom setu prvi stigao do “break-lopte” i to pri svom vodstvu od 2-1, no nakon što ju nije iskoristio situacija na terenu se počela mijenjati. Švicarac je zaigrao mnogo bolje, Ćorić je počeo griješiti i u devetom gemu Laaksonen je stigao do “breaka” kojega je potom potvrdio i stigao do poravnanja.

U trećoj igri trećeg seta Ćorić je još jednom izgubio servis i do kraja susreta se nije uspio niti približiti povratku u meč. Štoviše, Laaksonen je još jednim “breakom” za 5-2 stigao u vrlo komfornu situaciju da ima dva servisa za meč. No, sve je riješio već u prvom pokušaju.