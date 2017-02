TEŽAK SUDAR HRVATSKOG VRATARA: Pjaca je odigrao cijelu utakmicu, a Juventusovi navijači su pljeskali Posavcu

Aktualni prvak Juventus povećao je svoju prednost na vrhu ljestvice Serie A na deset bodova ispred prvog pratitelja Rome zahvaljujući 4:1 (2:0) pobjedi na domaćem terenu protiv “davljenika Palerma” u 25. kolu Serie A. Hrvatski reprezentativac Marko Pjaca sudjelovao je u pobjedi “zebri” odigravši svih 90 minuta, dok Mario Mandžukić nije imao pravo nastupa zbog žutih kartona.

Juventus je do pobjede stigao na krilima argentinskog napadačkog dvojca Higuain-Dybala iako je prvi pogodak u 13. minuti postigao Marchisio, svoj prvi gol nakon svibnja 2015. . Prije no što je Marchisio poslao loptu u mrežu hrvatski vratar u Palermu Josip Posavec uspio je obraniti udarac Higuaina, ali lopta se odbila do Marchisija kojemu nije bilo teško zatresti mrežu.

Šou Dybale i Higuaina

Na 2:0 povisio je Dybala iz slobodnog udarca u 40. minuti, ali nije slavio protiv svog bivšeg kluba. U nastavku je Higuain na asistenciju Dybale povisio na 3:0 u 63. minuti, a zatim je Dybala na asistenciju Higuaina povisio na 4:0 u 89. Počasni gol za Palermo postigao je Čočev u trećoj minuti nadoknade.

Hrvatski vratar Posavec koji je zaradio veliki pljesak tribina Juventus Arene. Gadno je stradao u jednom sudaru s vlastitim igračem, izgubio je svijest, dugo mu se na travnjaku pružala pomoć, ali bivši vratar zaprešićkog Intera se pridigao i uspio je odraditi utakmicu do kraja.



U momčadi Palerma igrao je i bivši napadač Intera Ilija Nestorovski, bivši igrači Rijeke Mato Jajalo kojeg je u 50. minuti zamijenio Toni Šunjić.

Vodeći Juventus sada ima 63 boda, 10 više od druge Rome, dok je Plaermo ostao u zoni ispadanja, 18. sa 14 bodova, osam manje od 17. Empolija.

Ljestvica:

1 Juventus 25 21 0 4 53 17 63

2 Roma 24 17 2 5 50 21 53

3 Napoli 24 15 6 3 57 26 51

4 Inter 24 14 3 7 39 24 45

5 Atalanta 24 14 3 7 39 26 45

6 Lazio 24 13 5 6 42 28 44

7 Milan 24 12 5 7 34 28 41

8 Fiorentina 24 11 7 6 41 33 40

9 Torino 24 9 8 7 45 36 35

10 Sampdoria 24 9 6 9 29 30 33

11 Chievo 24 9 5 10 25 31 32

12 Udinese 24 8 5 11 27 32 29

13 Sassuolo 24 8 3 13 33 40 27

14 Bologna 24 7 6 11 23 37 27

15 Cagliari 24 8 3 13 32 50 27

16 Genoa 24 6 7 11 27 35 25

17 Empoli 24 5 7 12 14 33 22

18 Palermo 25 3 5 17 21 49 14

19 Crotone 24 3 4 17 20 42 13

20 Pescara 24 1 6 17 22 55 9