TEŠKI UVJETI ZAUSTAVILI HRVATSKE SKIJAŠE: ‘Napravile su se dosta velike rupe’

Hrvatski skijaši su se poredali baš onako kako su se pojavljivali u startnoj kućici.

Drugu godinu zaredom hrvatsko skijanje ostalo je bez predsatvnika u drugoj vožnju sljemenskog slaloma za Svjetski kup, za što je najiskusniji od petorice naših skijaša Natko Zrnčić Dim kao glavni razlog iznio teške uvjete na stazi, koje je i sam iskusio te isktaknuo da je s obzirom na startni broj jedini hrvatski skijaš s izgledima za drugu vožnju bio Matej Vidović.

“Uvjeti su stvarno bili jako teški. Napravile su se dosta velike rupe. Naravno, bio sam razočaran kad sam vidio zaostatak od šest sekundi, ali teško je bilo nešto puno bolje od toga skijati. Nadao sam se da bi Matej Vidović mogao ući u drugu vožnju, jer je s obzirom na startni broj on jedini imao realnu šansu. Nadam se da će u sljedećim slalomskim nastupima netko od njih to uspjeti ostvariti. To nam treba za otvaranje novih mjesta, jer ćemo inače ostati na samo jednom predstavniku”, izjavio je 31-godišnji Natko Zrnčić Dim koji je osvojio 60. mjesto među 64 skijaša koji su stigli do cilja prve vožnje.

Teški uvjeti

Hrvatski skijaši su se poredali baš onako kako su se pojavljivali u startnoj kućici. Matej Vidović je sa startnim brojem 35 osvojio 39. mjesto, a Elias Kolega je s brojem 65 bio 50.



“Zadovoljan sam nastupom. Uvjeti su bili dosta teški. Ljudi su na stazi napravili sve što su mogli u ovako nemogućim uvjetima i svima im zahvaljujem na trudu. Moja vožnja je potvrda dobre slalomske forme. Optimističan sam i nemam si što predbaciti, dao sam sve od sebe i to mi je bilo najvažnije”, izjavio je Elias Kolega te dodao:

Pogledaj fotogaleriju

“U siječnju ima jako puno slaloma i u Svjetskom kupu, kao i FIS-ovih i Europa kup utrka. Plan je svakako nastupiti u Adelbodenu, a za Kitzbuehel, Wengen i Schladming ćemo vidjeti.”

Svjetski juniorski prvak u slalomu, Varaždinac Istok Rodeš, prošle je godine bio blizu ulaska u drugu vožnju, ali tada s mnogo boljom startnom pozcijom od ovogodišnje.

Nesretni Kolega

“Dao sam sve od sebe, danas staza nije dozvoljavala većim startnim brojevima previše. Par većih pogrešaka sam napravio i donji dio nisam odskijao na razini. Jedino s čim mogu biti zadovoljan je to što sam dao sve od sebe. Broj je takav kakav je. Nažalost, prošla sezona je završila tako kako je završila. Veći dio sezone sam bio ozlijeđen, a odmah nakon povratka sam se opet ozlijedio. Nisam se uspio izboriti za neki bolji broj. Kad je staza dobra i tvrda, onda broj nema previše veze. Vidim na treninzima kako se mogu skijati. Treba mi se samo malo poklopiti da dođem do nekog boljeg startnog broja”, izjavio je Rodeš.

Kao pretposljednji, sa startnim brojem 79, niz Crveni spust sjurio se 18-godišnji Samuel Kolega. Nažalost, nastup je završio nekoliko vrata prije cilja i bio jedan od 11 skijaša koji nisu uspjeli završiti prvu vožnju.

“Uvjeti su bili jako teški, onako proljetni, rupe velike. S obzirom na uvjete, mislim da sam se stvarno napadački odskijao. Žao mi je zbog pogreške u donjem dijelu”, zaključio je najmlađi hrvatski reprezentativac.