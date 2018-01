TEŠKI DANI ZA KAPETANA: ‘Ovih 14 dana bilo mi je najteže razdoblje u reprezentativnoj karijeri’

Hrvatska je ostala bez Duvnjaka na samom otvaranju prvenstva.

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak osvrnuo se na Europsko prvenstvo nakon nakon što zbog ozljede u prvoj utakmici protiv Srbije nije mogao pomoći suigračima da dođu do boljeg plasmana.

“Nažalost dogodilo se to što se dogodilo. Protiv tog ne možemo ništa. Ozljede su sastavni dio sporta. Podredio sam sve prvenstvu, ali onda se dogodilo to što se dogodilo. Nadam se da ću brzo na parket. Ovo mi je definitivno najtežih 14 dana otkako sam u reprezentaciji. Bilo je to 14 dana razmišljanja, 14 dana gledanja da se uspijem vratiti. Nažalost nismo uspjeli. List j bolje, ali nije spremno za napore”, izjavio je Duvnjak za RTL.

Budućnost

“Da je Hrvatska prošla bi li mogao igrati? Teško je za reći sada. Sve sam podredio da se što prije vratim, a i teško je to reći…”, dodao je. Potom se osvrnuo na utakmice sa Švedskom i Francuskoj koje su Kauboje koštale plasmana u polufinale.



Hrvatski rukometaši se zahvaljuju svim navijačima koji su glasno navijali na tribinama i ispred malih ekrana, prijateljima rukometa i sponzorima koji su iskazali potporu reprezentaciji na @EHFEURO u Hrvatskoj.

Uz vas je sve lakše 🙌🏻. #CROhandball #HypnoticGame #ehfeuro2018 pic.twitter.com/zK1KeVrWHR — HRS (@HRStwitt) January 26, 2018

“Imali smo lošu utakmicu protiv Švedske i jedno poluvrijeme protiv Francuske. Teško je naći razloge. Sa Švedskom smo u cijeloj utakmicu podbacili. Čestitke dečkima za poluvrijeme protiv Francuske. To imaju samo prave ekipe. Nažalost nismo uspjeli doći do polufinala. Vidim hrvatski rukomet u budućnosti opet gore”, optimističan je Duvnjak.

“Nekad u sportu treba imati sreće. Ovo prvenstvo opet nismo imali sreće. Puno toga se treba poklopiti da dođemo do kraj. Nadam se da ćemo imati priliku za razliku od zadnja tri prvenstva”, završio je.