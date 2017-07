ZAR JE OVO STVARNO MOGUĆE? Cijeli teniski svijet bruji o nevjerojatnom porazu Mirjane Lučić-Baroni

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni izgubila je dvoboj 1. kola Wimbledona od Njemice Carine Witthöft s 3-6, 7-5, 6-8 nakon dva sata i 12 minuta igre, a 35-godišnja Makaranka propustila je vodstvo od 5-0 uz meč-loptu u trećem setu.

Witthöft je dobila prvi set zahvaljujući breaku u četvrtoj igri te dionice, a nakon što je oduzela servis našoj veteranki za prednost od 3-2 u drugom činilo se kako se nalazi u dobitnoj poziciji. No, Lučić-Baroni je odmah u sljedećoj igri vratila izgubljeni servis, potom kod svog vodstva 5-4 propustila tri vezane set-lopte, no ipak je uspjela riješiti drugi set u svoju korist sa 7-5, iskoristivši ukupno svoju petu set-loptu.

Prilika i kod 6-5

Kako je završila drugi, tako je Lučić-Baroni započela i treći set, s dva breaka je stigla do prednosti od 5-0, a u šestoj je igri na servis Njemice stigla i do meč-lopte. No, nakon što je nije iskoristila, krenuo je nevjerojatni povratak Witthöft koja je stigla do 5-5. Ipak, tada je Lučić-Baroni uspjela zadržati servis, a kod vodstva 6-5 stići na dva poena do pobjede, povevši sa 0-30 na servis Witthöft. Ipak, nije stigla do nove meč-lopte, a Njemica je nakon poravnanja na 6-6 oduzela još jednom servis Lučić-Baroni, te kod servisa za meč spasila break-loptu naše igračice prije no što je uspjela kompletirati veliki povratak.

Carina Witthoft comes back from 0-5 in the third set to win the match 6-3 5-7 8-6 against Lucic-Baroni. @WitthoeftCarina #Wimbledon pic.twitter.com/OXxgKLOsD8 — Ashish Jena (@ashishjena94) July 3, 2017

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u 2. kolo uvjerljivom 6-4, 6-2, 6-3 pobjedom protiv Nijemca Philippa Kohlschreibera u susretu koji je trajao sat i 56 minuta. Do tek četvrte pobjede protiv iskusnog Kohlschreibera u njihovom 10. međusobnom dvoboju Čilić je stigao bez izgubljenog servisa.

Naš je igrač spasio sve četiri break-lopte suparnika u susretu, dok je on realizirao četiri od 10 prilika za oduzimanje servisa suparniku. Koliko je kvalitetna bila Čilićeva izvedba, pokazuje i podatak kako je imao 47 ‘winnera’ uz samo 21 neprisiljenu pogrešku.

Čiliću slijedi Mayer

U prvom setu jedinu break-loptu imao je Čilić kod svog vodstva od 5-4 te je to ujedno bila i set-lopta. Tu priliku Kohlschreiber mu je ponudio dvostrukom servis pogreškom i promašenim forhendom, a Nijemac je posao dovršio izbacivši i bekhend na set-loptu. U drugom setu Čilić je u trećoj igri spasio break-loptu, zabivši as, a onda je u sljedećoj igri i oduzeo servis suparniku izvanrednim forhend pasingom. Nakon što je kod 4-2 bio suočen s još dvije break-lopte Nijemca koje je izvukao servis-winnerom i pogreškom Kohlschreibera na reternu, Čilić je još jednom oduzeo servis suparniku iskoristivši petu set-loptu za 6-2 i mogućnost da prvi servira u trećem setu.

A dark horse for the title? 7th seed @cilic_marin beats Philipp #Kohlschreiber 6-4, 6-2, 6-3 to book his place in R2 vs Florian Mayer. pic.twitter.com/j6Xj1Q8H4b — Live Tennis (@livetennis) July 3, 2017

Kao i u drugom, Kohlschreiber je prvi stigao do break-lopte i u trećem setu, ponovno u trećoj igri. Čilić se izvukao jer je Nijemac preagresivno stao gotovo metar u teren čekajući servis našeg igrača, a pitanje pobjednika praktički je bilo riješeno u osmoj igri kada je Čilić iskoristio svoju treću šansu za vodstvo od 5-3. Iako je Kohlschreiber u posljednjem gemu stigao do 0-30, to je bilo sve što je mogao, Čilić je susret okončao s četiri uzastopna poena.

U 2. kolu Čilić će igrati protiv još jednog Nijemca Floriana Mayera kojemu je Srbin Viktor Troicki predao susret nakon što je Mayer dobio prvi set sa 6-1.