VELIKA ZVIJEZDA SE VRAĆA U UMAG! Ivanišević: ‘Podsjeća me na mene, jedan je od najuzbudljivijih igrača na svijetu’

Talijanski tenisač Fabio Fognini, prošlogodišnji pobjednik Croatia Open Umaga, potvrdio je tijekom nedavnog sudjelovanja na turniru u Monte Carlu da će braniti naslov osvojen u Stella Marisu, na najznačajnijem hrvatskom teniskom natjecanju koje će ove godine od 14. do 23. srpnja doživjeti 28. izdanje.

“Obožavam Umag i rado mu se vraćam svake godine. Sve mi odgovara na turniru, ljudi me tamo cijene i vole, a uvijek me bodri i puno talijanskih navijača”, izjavio je Fabio Fognini putem službenog priopćenja iz ureda turnira.

Dvaput u finalu

Fognini je prošlogodišnjim slavljem u Stella Marisu osvojio svoj četvrti ATP naslov. Na Croatia Openu ga je 2013. godine korak do pobjedničkog trofeja zaustavio Španjolac Tommy Robredo, ali je lani postao prvi talijanski tenisač koji je otišao do kraja u Umagu gdje se on i njegovi sunarodnjaci uz glasnu podršku uvijek osjećaju kao na domaćem terenu.

Fognini će na ovogodišnjem Croatia Open u Umagu loviti svoju 20. pojedinačnu pobjedu na ovom turniru na kojem sada ima učinak 19-8 te pokušati postati tek treći igrač koji je obranio naslov u Stella Marisu, što je do sada pošlo za rukom samo bivšim pobjednicima Roland Garrosa i svjetskim brojevima 1, Španjolcu Carlosu Moyi i Austrijancu Thomasu Musteru. Osim naslova i finala, Fognini je triput bio i polufinalist, a u svom prvom nastupu prije devet godina pokazao raskoš svog talenta.



‘Nikad ne znate što očekivati’

“On je jedan od najuzbudljivijih igrača na terenu. Pomalo me podsjeća i na mene iz igračkih dana jer s njim nikada ne znate što možete očekivati, nikada ne znate kakav će se pojaviti na terenu. Međutim, kada se pojavi pravi Fabio, kao što je to bio slučaj prošle godine u Umagu, onda znate da ćete dobiti vrhunski tenis”, opisao je 29-godišnjeg Talijana Goran Ivanišević.

Fognini je u ovom trenutku na 29. mjestu pojedinačne ATP ljestvice, s dobrom prilikom za napredak do početka umaškog turnira s obzirom na to da do početka Croatia Opena brani stotinjak bodova.