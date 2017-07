UŽIVO: Senzacionalna Petra Martić upravo juri prema rezultatu života! Dobila prvi set i ima dvostruki break u drugom

Hrvatska tenisačica Petra Martić upravo igra meč osmine finala Wimbledona protiv Kazahstanke Zarine Diyas.

Martić je dobila prvi set 7-6 i na najboljem je putu da uhvati plasman među osam najboljih. U tijeku je drugi set. Ukoliko sjajna Martić uđe u četvrtfinale to će joj biti najbolji rezultat karijere na Grand Slamovima s obzirom da je dosad najdalje došla u poznatom francuskom Roland Garrosu do 4. kola, bilo je to 2012. godine, a u Wimbledonu je dvaput igrala 3. kolo (2012., 2013.).

Petra Martic saves three set points, wins it 8-6 in TB. pic.twitter.com/IEX33xU9bb — Ashish Jena (@ashishjena94) July 8, 2017

USKORO OPŠIRNIJE…