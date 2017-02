UVRIJEĐENI ĆORIĆ: Mladi Zagrepčanin poslao poruku kolegama iz reprezentacije i ignorirao Krajana

U prvom kolu Svjetske skupine Davis Cupa u Osijeku Hrvatska je poražena od Španjolske 2-3, a putem društvene mreže oglasio se Borna Ćorić koji nije nastupio u ovom dvoboju koji se igrao od petka do nedjelje.

Mladi Borna Ćorić najavio je još prije da do daljnjeg neće igrati za reprezentaciju. Razlog? Izbornik Krajan odlučio ga je ne koristiti za prošlogodišnje zagrebačko Davis Cup finale protiv Argentine jer je smatrao da se nije dovoljno brzo oporavio od ozljede da bi bio spreman.

Jako ga pogodila odluka Krajana

“To me jako pogodilo. Godinu i pol, dvije davao sam sve za to. Puno sam igrao i dosta sam pridonio tome, a kad je došla najveća scena nisam bio u timu. Poštujem njegovu odluku. Ništa ne mogu promijeniti ni da bih htio, ali isto tako mislim da i on poštuje odluke vezane uz moju budućnost”, rekao je razočarani Ćorić poslije finala.

‘Bravo za Franka, Antu, Nikolu i Marina’

Nakon što je oslabljena Hrvatska herojski pala protiv favorizirane Španjolske u 1. kolu Davis Cupa, putem društvenih mreža oglasio se Ćorić.

“Bravo za Franka, Antu, Nikolu i Marina! Svaka čast na borbenosti, bili ste jako blizu. Bravo i za Osijek, atmosfera je bila nevjerojatna’, napisao je Ćorić koji tako u svojem postu nije spomenuo izbornika Krajana na kojeg se ljuti.

Inače, mladom Zagrepčaninu mnogi su zamjerili to što se nije stavio na raspolaganje izborniku Krajanu za susret s Španjolskom.