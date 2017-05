‘TO MI JE NAJDRAŽI TURNIR U KALENDARU’: Borna Ćorić potvrdio da se ove godine vraća u Umag

Nakon što je prošle godine propustio nastup na jedinom hrvatskom ATP turniru u Umagu zbog nezgodnog kalendara i gostovanja hrvatske Davis Cup reprezentacije u Portlandu, Borna Ćorić ove godine će ponovno nastupiti na turniru na kojemu je debitirao na AP Touru.

Ćorić je sa zadovoljstvom potvrdio dolazak na Croatia Open koji će se ove godine održati od 14. do 23. srpnja.

‘Obožavam igrati u Stella Marisu’

“Jako sam sretan što ću ponovno zaigrati u Umagu. Bez dvojbe, to mi je najdraži turnir u kalendaru! Doma sam, uvijek imam sjajnu podršku i uživam s obitelji i prijateljima. I uvjeti na terenu mi odgovaraju, zaista obožavam igrati u Stella Marisu. Zbog toga mi je prošle godine bilo posebno žao što mi reprezentativne obveze nisu dozvoljavale da dođem. Vidimo se u Umagu!”, poručio je jedan od najboljih mladih tenisača svijeta.

Iako ima tek 20 godina, Ćorić je već uspio stvoriti jaku vezu s Umagom gdje je kao 16-godišnjak 2013. prvi puta igrao u glavnom ždrijebu nekog ATP turnira i tijesno izgubio od Horacija Zeballosa. Godinu dana kasnije protiv Roger-Vasselina i Zeballosa došao je i do svojih prvih ATP pobjeda u karijeri. Četvrtfinalni triler protiv Fabija Fogninija, koji je Ćorić izgubio nakon velike borbe, pamtimo kao jedan od najboljih mečeva posljednjih godina u Umagu. U četvrtfinalu je igrao i 2015. godine kada je bolji bio Španjolac Roberto Bautista.



‘Budući top 10 igrač’

Ćorić je trenutačno 59. igrač svijeta, ali njegov ATP plasman sigurno bi bio bolji da nije bilo prošlogodišnje ozljede. Zbog operacije koljena propustio je završna tri mjeseca sezone, a ove je godine već došao i do svojeg prvog ATP naslova u Marrakechu. Stoga njegov plasman na Next Generation završnicu u Milanu, turnir najbolje osmorice igrača do 21 godine koji ATP ove sezone organizira po prvi puta, ne bi trebao biti upitan. Ćorić će bodovima s velikog ATP Masters 1000 turnira u Madridu, na kojem ga danas čeka meč osmine finala protiv prvog igrača svijeta Andyja Murrayja, dodatno učvrstiti svoje drugo mjesto u utrci za obračun mladih zvijezda u Milanu početkom studenog.

“Borna je veliki potencijal, budući top 10 igrač! Ima puno prostora za napredak i dobro je da je tako. U Umagu ga je jako teško pobijediti i zato nikome neće biti lako protiv njega. Sigurno će biti i dodatno motiviran da pred svojim navijačima ostvari dobar rezultat”, komentirao je legendarni hrvatski igrač Goran Ivanišević.