SUKOB S IZBORNIKOM KRAJANOM JE TOLIKO OZBILJAN? Hrvatska se bori za bodove protiv Kanade, a Mate Pavić uživa na košarci u Splitu

Borna Ćorić nakon preokreta donio je našim tenisačima prvi bod pobjedom protiv Vaseka Pospišila, a u drugom je dvoboju Viktor Galović glatko poražan od Denisa Shapovalova te je rezultat nakon prvog dana izjednačen

GALOVIĆ NIJE IMAO ŠANSE PROTIV MLADOG KANAĐANINA: Shapovalov odigrao izvanredan meč i izjednačio rezultat

ĆORIĆ SE PROBUDIO NA VRIJEME I OSIGURAO PRVI BOD HRVATSKOJ: Pospišil krenuo sjajno, ali Borna se trgnuo i odigrao fantastičan meč

Nakon što je osvojio Australian Open, Splićanin Mate Pavić napokon je počeo dobivati medijsku pažnju kakvu zaslužuje zbog svojih fantastičnih izvedbi na terenu. Posljednjih tjedana dana najviše se piše o njegovoj odluci da neće nastupati za hrvatsku reprezentaciju zbog sukoba s izbornikom Željkom Krajanom:



“Izbornik Krajan je izjavio da me zvao svaki put za susrete Hrvatske, što je daleko od istine. Nikakav poziv nisam primio od 2014. do 2017. i posljednji put je istina da sam dobio poziv, koji je više bio na inicijativu i poticaj nekih drugih osoba s kojima se sjelo i probali smo razgovarati i riješiti taj problem koji postoji, ali s moje strane je to sada, nažalost, završena priča. Ja neću igrati za Hrvatsku dok god je izbornik Željko Krajan”, izjavio je Pavić nakon osvajanja Australian Opena.

Hrvatska igra, Mate na košarci

Hrvatska je danas započela svoj Davis Cup dvoboj s Kanadom. Nakon prvog dana rezultat je 1-1. Borna Ćorić nakon preokreta donio je našim tenisačima prvi bod pobjedom protiv Vaseka Pospišila, a u drugom je dvoboju Viktor Galović glatko poražan od Denisa Shapovalova te je rezultat nakon prvog dana izjednačen.

Upravo za vrijeme tog dvoboja, Mate Pavić bio je u Splitu. I čini se kako nije pokazao nimalo interesa za ovaj dvoboj s Kanadom s obzirom da je na svom Instagram profilu objavio kako se nalazi na utakmici Splita i Cibone. Nema sumnje koliko bi naša reprezentacija bila jača s Matom u reprezentaciji, ali čini se kako njega previše niti ne zanima što se događa s reprezentacijom kojoj pripada.

Dodajmo i kako se na košarkaškoj utakmici nije previše usrećio s obzirom na to da je Split poražen sa 97-80.