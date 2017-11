STRAVIČNA ISPOVIJEST JELENE DOKIĆ: ‘Otac me tukao tako da sam padala u nesvijest, pljuvao me i nazivao me kurvom’

Nekadašnja velika teniska nada Jelena Dokić (34) otkrila je u netom objavljenoj autobiografiji kako ju je otac Damir godinama fizički i psihički zlostavljao.

U autobiografiji nazvanoj ‘Neslomljiva’ bivša australsko-srpska tenisačica optužila je oca Damira da ju je godinama tukao te da je jednom od njegovih batina izgubila i svijest.

‘Što sam bolje igrala, bilo je gore’

“Jako me tukao, a to je počelo praktički od prvog dana otkad sam počela trenirati tenis. Nije mi nanosio samo fizičku, već i emocionalnu bol. Kad imate 11 ili 12 godina i čujete te grozne stvari, to je i teže od fizičke boli”, rekla je Dokić u intervjuu za Sunday Telegraph, dodavši kako je od očevih batina 2000. na turniru u Kanadi izgubila svijest.



“Ta ružna uspomena će zauvijek ostati u meni. Pala sam u nesvijest. Strašno me tukao. Što sam bolje igrala, bilo je gore. To nisam mogla shvatiti”, dodala je nekadašnja polufinalistica Wimbledona.

“Tukao me kožnim remenom nakon slabijeg treninga ili poraza ili jednostavno kad je bio loše raspoložen. Pljuvao me, čupao me za kosu, nazivao me kurvom”, istaknula je Dokić koja je na početku karijere igrala za Australiju, potom je na očev savjet 2000. promijenila državljanstvo i počela nastupati pod zastavom SR Jugoslavije da bi 2005. vratila australsko državljanstvo.