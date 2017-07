STRAŠNE SCENE NA WIMBLEDONU: Igračica proživljavala horor usred meča: ‘Izgubiš li, pobit ću tebe i tvoju obitelj’

Barbora Strýcova doživjela je neugodnu situaciju u ponedjeljak na Wimbledonu.

Naime, kiša je prekinula meč 1. kola Wimbledona između spomenute Čehinje Barbore Strýcove i Paragvajke Verónice Cepede Royg. Otišle su igračice u svlačionicu gdje je Strýcová doživjela šok. Nepoznati muškarac zaprijetio joj se kako će doći po nju i kako će ubiti i nju i njezinu obitelj.

“Jako puno novca sam uložio na tebe. Bolje ti je pobijedi, ili ću te poslije pronaći. Ubit ću tebe i tvoju obitelj”, govorio je muškarac mladoj igračici, javlja Tennisworldusa. Strýcová, inače 20. igračica na svijetu, sve je prijavila organizatorima, a zlu ne trebalo, na kraju je i pobijedila u spomenutom meču koji se nastavio nakon što je kiša stala, i to rezultatom 6-3, 6-3.

“Bilo je to jako neugodno iskustvo. Jer, kad ti netko prijeti ubojstvom, tebi i tvojoj obitelji koja to nije zavrijedila, onda je to strašna stvar”, kazala je nakon meča Strýcova.