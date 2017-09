ŠTO SE DOGAĐA S BORNOM ĆORIĆEM? Hrvat ponovno ispao u 1. kolu turnira

U susretu prvog kola ATP teniskog turnira u kineskom Chengdu hrvatski tenisač Borna Ćorić izgubio je od Argentinca Guida Pelle 4-6, 6-7 (2).

Ćoriću je to drugi turnir u nizu na kojem je ispao u prvom kolu nakon što je u St Peterburgu poražen od Nijemca Jana-Lennarda Struffa. Bio je to njihov prvi međusobni susret, a 27-godišnji Argentinac je stigao do pobjede za sat i 40 minuta igre.

Ćorić je na otvaranju prvog seta imao tri break lopte, no nije uspio oduzeti servis suparniku. U idućem gemu i Pella je imao break loptu, no Ćorić se izvukao. Argentinac je do nove prilike za obrat stigao u šestom gemu, no Ćorić je još jednom spasio gem. Nažalost, Argentinac treću priliku nije propustio i pri vodstvu 5-4 oduzeo je Ćoriću gem, a time i set.

U drugom setu oba tenisača su sigurno držala svoj servis i set je razriješen u trinaestoj igri. Ćorić je na startu napravio ‘mini break’, ali i potom izgubio pet poena u nizu što se pokazalo nedostižno. Na koncu je Argentinac dobio trinaestu igru rezultatom 6-2.



U idućem kolu Pella će igrati protiv prvog nositelja Austrijanca Dominica Thiema koji je u prvom kolu bio slobodan

Na turniru u Chengdu, gradu na jugozapadu zemlje sa 11 milijuna stanovnika, te glavnom gradu provincije Sečuan, igrao je i Mate Pavić. Nakon uspješnog nastupa u kvalifikacijama, u ponedjeljak je predao dvoboj 1. kola Japancu Yuichiju Sugiti nakon što je izgubio prvi set sa 1-6 za samo 21 minutu igre.