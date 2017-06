SPASILA TRI MEČ-LOPTE: Talentirana Hrvatica prošla kvalifikacije pa izbacila favoriziranu Njemicu

Hrvatska tenisačica Jana Fett (WTA – 167.) spasila je tri meč-lopte i, svladavši Njemicu Monu Barthel (WTA – 48.) sa 6-3, 5-7, 7-5, probila se u 2. kolo WTA turnira Aegon Open u Nottinghamu nakon što je do glavnog ždrijeba stigla iz kvalifikacija.

Naša je igračica u prvom setu iskoristila desetu break-loptu za vodstvo 5-3 i sigurno odservirala za prvi set.

20-GODIŠNJA SENZACIJA S TENISKIH TERENA: Imamo jednu od najljepših tenisačica svijeta

Niz od pet gemova

Fett je breakom otvorila i drugi set, ali je odmah izgubila servis. Njemačka tenisačica je od 5-5 u drugom setu nanizala pet gemova i sve do 5-3 u trećem setu držala prednost ‘breaka’. Kad je Barthel servirala za pobjedu, ostala je bez poena, ali je u desetom gemu imala tri meč-lopte.



No, do pobjede nije stigla. Breakom za 6-5 Vrbovčanka je stigla do servisa za pobjedu. Prve dvije meč-lopte je propustila, a treću iskoristila za veliki preokret. Nizom od pet osvojenih gemova izborila je drugo kolo u kojem će igrati protiv pobjednice dvoboja između Australke Ashleigh Barty i Njemice Tatjane Marije.