SJAJAN HRVATSKI DAN NA US OPENU: Ćorić priredio jedno od najvećih iznenađenja, Čilić pomeo Nijemca, a Vekić se preporodila na terenu

.@borna_coric pulls off a huge 3-6, 7-5, 7-6, 7-6 upset over No. 4 seed Zverev to reach R3 at the #USOpen!https://t.co/owaRcFBryq pic.twitter.com/2Vq3rryMr0

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2017