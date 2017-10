SEKSI VRBOVČANKA ISPALA S TURNIRA U OSMINI FINALA: Druga nositeljica bila je ipak prejaka

Hrvatska tenisačica Jana Fett u četvrtak je u osmini finala WTA turnira u Linzu poražena od druge nositeljice Čehinje Barbore Strycove sa 6-2, 3-6, 3-6 nakon dva sata i 27 minuta igre.

Vrbovčanka Jana Fett je rano došla do “breaka” i povela 2-0. No, već u sljedećem gemu, na svom servisu, bila je u problemu. Spasila je tri “break-lopte”, ali četvrtu nije uspjela. Ipak, to ju nije izbacilo iz takta i sa dva nova “breaka” uvjerljivo je dobila prvi set sa 6-2.

U drugom setu Hrvatica je dva puta uzastopce izgubila servis i to je Strycovu dovelo do prednosti 4-0. Fett je uspjela vratiti jedan servis, a kod zaostatka 3-5 imala je dvije “break-lopte” kojima se mogla vratiti u borbu za drugi set, ali ih nije iskoristila.



Fett je u odlučujućem setu kod 2-3 izgubila servis, ali mogla ga je vratiti već u sljedećem gemu. No, nije uspjela realizirati niti jednu od tri prilike za “break”. Nova šansu za povratak imala je kod 3-5, ali je ispustila dvije “break-lopte”.